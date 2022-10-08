İyi Partili Tatlıoğlu: "Gündüz, Peynirin Yeni Fiyatı Konuşuluyor. Ama Gece Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olacak, Tombala Çekiliyor" - Son Dakika
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İyi Partili Tatlıoğlu: "Gündüz, Peynirin Yeni Fiyatı Konuşuluyor. Ama Gece Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olacak, Tombala Çekiliyor"

08.10.2022 13:17

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Bilecik’te; “Gündüz Bilecik’in sokaklarında yaşananlarla gece medyada konuşulanlar arasında benzerlik yok. Gündüz; peynirin yeni fiyatı tencere kaynaması, öğrencisini bir başka şehirde okutabilmenin zorluğu konuşuluyor. Ama gece, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, tombala çekiliyor”

GÖKAY ŞİMŞEK

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Bilecik'te; "Gündüz Bilecik'in sokaklarında yaşananlarla gece medyada konuşulanlar arasında benzerlik yok. Gündüz; peynirin yeni fiyatı tencere kaynaması, öğrencisini bir başka şehirde okutabilmenin zorluğu konuşuluyor. Ama gece, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, tombala çekiliyor"

İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından partiye yeni katılan 250 kişiye rozet takma töreni düzenlendi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu; İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığı'nın düzenlediği üye katılım töreninde konuştu. 250 yeni üyeye İYİ Parti rozetinin takıldığı törene; İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Halil Aydoğdu da katıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Faiz sebep, enflasyon sonuç' dedi, bugüne kadar; ekonomi bilimine, ilmine ters düşen bir uygulamanın içine girdi. Yüzde 15 olan enflasyon bugün TÜİK'e göre 83 oldu; ENAG'a göre, yüzde 186 oldu. Bu hepimizin cebinden birtakım tasarruflarımızın çalınması demektir. Halen bu inadına devam etmektedir. Biz domatesi 3 liradan, 5 liradan yerdik. Ama raflarda domatesin kilosunun 40 lira olduğunu da gördük."

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise şöyle konuştu:

"Gündüz Bilecik'in sokaklarında yaşananlarla, Bozüyük'ün caddelerinde yaşananlarla; gece medyada konuşulanlar arasında benzerlik yok. Gündüz, peynirin yeni fiyatı konuşuluyor. Gündüz, tencere kaynaması konuşuluyor. Gündüz, öğrencisini bir başka şehirde okutabilmenin zorluğu konuşuluyor. Ama gece, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, tombala çekiliyor."

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu ise şu değerlendirmeleri yaptı:

" Türkiye'nin şu andaki durumunu düşünürseniz; liyakat yok İYİ Parti'ye ihtiyaç var, işsizlik var İYİ Parti'ye ihtiyaç var, geçim darlığı var İYİ Parti'ye ihtiyaç var, adam kayırma var İYİ Parti'ye ihtiyaç var, eğitimimiz çok kötü İYİ Parti'ye ihtiyaç var, dış politikamız çok çok kötü İYİ Parti'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin İYİ Parti'ye ihtiyacı var."

Konuşmaların ardından rozet takma töreni yapıldı. Aralarında; eski devlet bakanı ve milletvekili Bahattin Şeker'in de olduğu Hüseyin Şensoy, Hüseyin Köymen, Mahmut Özbekar, Recep Beyhan, Fevzi Aslım gibi birçok isme İYİ Parti rozetleri takıldı.

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Kaynak: ANKA

Millet İttifakı, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Tatlıoğlu: 'Gündüz, Peynirin Yeni Fiyatı Konuşuluyor. Ama Gece Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olacak, Tombala Çekiliyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Partili Tatlıoğlu: "Gündüz, Peynirin Yeni Fiyatı Konuşuluyor. Ama Gece Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olacak, Tombala Çekiliyor" - Son Dakika
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