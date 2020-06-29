İYİ Partili Tatlıoğlu: "Kıdem tazminatı tartışmaya açık olmamalı" - Son Dakika

İYİ Partili Tatlıoğlu: "Kıdem tazminatı tartışmaya açık olmamalı"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Kıdem tazminatı konusu tartışmaya açık olmamalı. Kazanılmış haklar var. Ancak bundan sonraki süreç için alternatifler olabilir.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Kıdem tazminatı konusu tartışmaya açık olmamalı. Kazanılmış haklar var. Ancak bundan sonraki süreç için alternatifler olabilir. Tamamlayıcı veya ihtiyari emeklilik zaten bir şekilde var. Eğer bunun yaygınlaştırılması isteniyorsa bu isteğe bağlı olmalı." dedi.

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Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomideki darboğazın son iki yılda derinleştiğini iddia ederek Katma Değer Vergisi (KDV) alacağının özel sektörün üzerinde bir yük olarak kaldığını söyledi.

Türkiye'de vergi mükelleflerinin 200 milyar lira KDV alacağının olduğunu, bu durumun ekonomideki darboğazın daha da derinleştiğini gösterdiğini ileri süren Tatlıoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanlığının 200 milyar liralık katma değer vergi alacaklarına ilişkin mahsuplaşmaya gitmesi gerekir. 2020 yılının sonuna kadar bu borçların sıfırlanması lazım. Bu mahsuplaşma sanayimize ciddi bir destek olacaktır. Ekonomimizin kaliteli büyümesine ciddi bir ivme kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tatlıoğlu, kıdem tazminatlarına ilişkin bir soruya ise "Kıdem tazminatı konusu tartışmaya açık olmamalı. Kazanılmış haklar var. Ancak bundan sonraki süreç için alternatifler olabilir. Tamamlayıcı veya ihtiyari emeklilik zaten bir şekilde var. Ancak bunun yaygınlaştırılması isteniyorsa bu isteğe bağlı olmalı." diye konuştu.

Milletvekili, İYİ Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:07 Kaynak: AA

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