İYİ Partili Tatlıoğlu Milletiyle bütünleşmiş kamu yönetimini ihdas edeceğiz - Son Dakika

İYİ Partili Tatlıoğlu: Milletiyle bütünleşmiş kamu yönetimini ihdas edeceğiz

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İYİ Parti ve onun Sayın Genel Başkanı bu siyasal iklimi tümüyle değiştirerek bütün ilişkileri şeffaf yürüyen, milletiyle bütünleşmiş kamu yönetimini ihdas edeceğiz" dedi.

İYİ Partili Tatlıoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Tatlıoğlu, Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasında düzenlenen protokol uyarınca, 'çevre duyarlılığını geliştirme' konulu proje kapsamında, 'hizmet damgalı' pasaport alarak yurt dışına giden bazı kişilerin yurda dönmediğine dair iddiaları hatırlattı. Tatlıoğlu, aynı konunun 6 belediye için de konuşulduğunu belirterek, "Bu durum Türkiye'nin yönetilemediğini, dolayısıyla bu siyasal iklimin neden değiştirilmesi gerektiğinin birinci göstergesidir. Yetişkin vatandaşlarımız bile rüşvetle kamu birimlerinin akıl almaz gayri resmi organizasyon becerileri ile Türkiye dışına çıkmıştır. Aradan aylar geçmiş İçişleri Bakanlığı soruşturma açmış. Türkiye her zamanki gibi katili arıyor, cinayeti önleyen yok, hırsızlığı önleyen yok, hırsızın peşine düşmek var. Devletin görevi hırsızlığı önlemektir, devletin görevi mağduriyeti önlemektir. Türkiye sahipsiz değil, Türkiye'de siyaset yapan bizler, İYİ Parti ve onun Sayın Genel Başkanı bu siyasal iklimi tümüyle değiştirerek bütün ilişkileri şeffaf yürüyen, milletiyle bütünleşmiş kamu yönetimini ihdas edeceğiz" diye konuştu.

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Besti KARALAR/ANKARA,-