İYİ Partili Tatlıoğlu'ndan, düşük gelirlilere 500 lira yardım önerisi - Son Dakika

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Düşük gelirlileri de hesaba kattığımızda 10 milyon hanenin nisan ve mayıs aylarıyla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak durumundayız. Bu hanelere kişi başı 500 lira yardım yapmak zorundayız. Bu ailelere tüketici kuponu dağıtılabilir." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel anlamda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra karşılaşılan en büyük ikinci tehdit olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sürece, bulunduğu konum itibarıyla 3 hafta sonradan dahil olduğuna işaret eden Tatlıoğlu, "Gerekli tedbir politikaları devreye sokulmaya çalışıldı ama yapılanlar genel olarak bir hükümet politikasının üzerine çıkmadı. Devlet refleksi, tüm ülkelerde toplam gücü harekete geçiren bir reflekstir. Bu krizler ancak ve ancak devlet refleksiyle geride bırakılabilir. Bizim de hükümet tavrı üzerinde, bir devlet refleksine geçmemiz gerekir." dedi.

Tatlıoğlu, 2020 yılında ekonomik tahminlerin çok fazla değiştiğini, bugün itibarıyla birinci çeyrekte çok büyük bir daralmanın yaşandığını, ikinci ve üçüncü çeyrekte de bu daralmanın devam edeceğinin gözlendiğini belirtti.

En büyük daralmanın AB coğrafyasında yaşanacağının tahmin edildiğini anlatan Tatlıoğlu, Türkiye'nin mart ihracatının yaklaşık yüzde 18 azaldığını, özellikle turizmde 2020'nin tamamen kapanmasının söz konusu olduğunu öne sürdü.

Tatlıoğlu, 200 milyar doları aşan üretim yapısında ciddi bir daralmanın beklendiğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bir stratejiye ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 21 maddelik ekonomik tedbirler çok anlamsız kalmaktadır. Tüm tedbirler parça parça alınmaktadır ve taksit taksit karantina olmaktadır. Kriz yönetimi, adeta kekeme komutan gibi yürütülmektedir. Taarruz emri verildiğinde savaş bitmiş olabilir. Türkiye'nin üretim gücünü minimum hasarla ayakta tutmak, şirketlerin iflasını engellemek ve hane halkının gelir akışını devam ettirmek gerekmektedir.

Krizden önce KOBİ'lerin takibe düşen borçları kriz sonrasında hızla artacaktır. Varlık Fonu'nun acilen devreye sokulması gerekmektedir. Sıkıntıya girecek işletmeler için geri alma opsiyonlu borç hisse takası devreye sokulabilir. Özellikle işletmelerin kısa vadede borçlarını aşabilmeleri için çok düşük bedellerle yurt dışı fonlara satılmasını engellemek adına Varlık Fonu kaynak yaratarak işletmelerden geri alma opsiyonlu borç hisse takasını devreye sokmalıdır. Bu Türkiye için yeni bir argümandır ve Varlık Fonu da bugünler için vardır. Düşük gelirlileri de hesaba kattığımızda 10 milyon hanenin nisan ve mayıs aylarıyla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak durumundayız. Bu hanelere kişi başı 500 lira olmak üzere yardım yapmak zorundayız. Bu yaklaşık 2 ay için 40 milyar liralık bir kaynak gerektirmektedir. Nakit para ihtiyacı sıkıntısı varsa kupon sistemi ile yapılabilir. Bu ailelere tüketici kuponu dağıtılabilir ve bu kuponlar bir yıl içerisinde geri toplanmak üzere bu ihtiyaç giderilebilir. Bağışa yönelik kampanya devletin değil, milletin metodudur. Devlet, para yoksa borçlanma yoluyla bunu gerçekleştirebilir. Bu borçlanma tasarruf sahiplerinden de yapabilir, Merkez Bankasından da yapabilir. Bunların hepsi kriz döneminde uygulanabilecek politikalardır."