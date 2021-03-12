İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu

12.03.2021 21:01

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Özgür, demokrasinin yükseldiği bir Türkiye istiyoruz.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Özgür, demokrasinin yükseldiği bir Türkiye istiyoruz." dedi.

Tatlıoğlu, partisince Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde düzenlenen " Aydın'ın Ekonomik Sorunlarına Genel Bakış" adlı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli sorunun ekonomi olduğunu söyledi.

Tatlıoğlu, iktidarın Türkiye'deki siyasi sosyolojiyi bozduğunu ileri sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde Türkiye'yi yönetmek istediklerini ifade eden Tatlıoğlu, "Özgür, demokrasinin yükseldiği bir Türkiye istiyoruz. Çocuklarımızın, bu topraklarda yaşamaktan mutlu olduğu sosyal medyada Güney Amerika'dan Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar arkadaşlarına 'Gelin bu topraklarda özgürlük var, ekmek var.' dedikleri bir ülke istiyoruz." diye konuştu.

Bugün açıklanan ekonomi reformlarını da eleştiren Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reformlardan bahsederken dahi dövizin yükselmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Siyasal iklimin değişmesi gerektiğini söyleyen Tatlıoğlu "Türkiye sizlerin adımıyla ayağa kalkmaktadır. Bu ayağa kalkışın sonucunu hep beraber alacağız. Biz çalışıyoruz ama bu arkadaşlar da bizim için karşımızda fena halde çalışıyorlar. Rabb'im ve milletimiz bizimle." dedi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

Toplantıya İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, İYİ Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Şakru, İYİ Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı İsmail Tabak, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve partililer katıldı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu

İYİ Parti, Türkiye, Ekonomi, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu - Son Dakika


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