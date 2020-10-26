İYİ Partili Tatlıoğlu: Partide Ümit Bey'le ilgili bir gündem yok - Son Dakika

İYİ Partili Tatlıoğlu: Partide Ümit Bey'le ilgili bir gündem yok

26.10.2020 15:48
İYİ Partili Tatlıoğlu: Partide Ümit Bey'le ilgili bir gündem yok, System.String[]

İYİ Parti'de 81 il başkanının yarın İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçe vereceği iddia edildi.

İYİ Parti'de 81 il başkanının yarın İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçe vereceği iddia edildi. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise "Partide Ümit Bey'le ilgili bir gündem yok" dedi.

İYİ Parti'de 81 il başkanının, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlayan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ için harekete geçtiği ileri sürüldü. 81 il başkanı ve İstanbul'un 35 ilçe başkanının, Özdağ'ın partiden ihracını isteyen dilekçelerini yarın Genel Merkeze iletecekleri öğrenildi. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da yarın İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüşeceği ileri sürüldü.

'ÜMİT BEY İLE İLGİLİ BİR GÜNDEM YOK'İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu ise TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevapladı. Tatlıoğlu, İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için 81 il başkanının harekete geçtiğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, demokratik siyaseti daha sağlıklı bir hale getirmek istediklerini bildirdi. Tatlıoğlu, "Bakın Sayın Akşener'e; kendisine blok liste yetkisi verilmesine rağmen, herkesin adayı olabileceği bir süreci tercih etmiştir. Henüz Türkiye bunlara arzu edildiği gibi alışık değil. Bazı sıkıntılar doğru ama tercih ettiğimizde bu problemleri düşünmeniz lazım. İnşallah bunu yöneteceğiz. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu problemler var diye demokratik siyasetin önünü kesmeyeceğiz. Partide Ümit Bey'le ilgili bir gündem yok. Biz tamamen millet meseleleriyle ilgileniyoruz. Bugün itibari ile ne partide ne disiplin kurulunda böyle bir gündem yok, yarın da yok. Olunca kamuoyuyla paylaşırız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle gönderdiği tebrik mesajının hatırlatılması üzerine Tatlıoğlu, "Biz zaten millete katkı sunuyoruz. Siyaseti milletin merkeziyle buluşturuyoruz. Milletimiz İYİ Parti'nin kredisini artırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı olumlu beklentilerini söylemiş. Biz de olumlu beklentileri yapıyoruz" diye konuştu.

İYİ Partili Tatlıoğlu: Partide Ümit Bey'le ilgili bir gündem yok
İYİ Partili Tatlıoğlu: Partide Ümit Bey'le ilgili bir gündem yok

İsmail Tatlıoğlu, Ümit Özdağ, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Partili Tatlıoğlu: Partide Ümit Bey'le ilgili bir gündem yok - Son Dakika


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