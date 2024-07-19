İYİ Partili Tüfekci'nin Hayvanları Koruma Kanunu Paylaşımlarına Büyük Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Advertorial Bülten

İYİ Partili Tüfekci'nin Hayvanları Koruma Kanunu Paylaşımlarına Büyük Destek

İYİ Partili Tüfekci\'nin Hayvanları Koruma Kanunu Paylaşımlarına Büyük Destek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Tüfekci'nin paylaşımları büyük etkileşim aldı ve birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından desteklendi. Tüfekci, vatandaşları 'katliama sessiz kalmamaya' davet etti ve 'devletin asli görevini hatırlatmaya' çağırdı.

19.07.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören 17 maddelik yasa teklifine ilişkin X (Twitter) hesabından çeşitli paylaşımlar yaptı.

Paylaşımları büyük etkileşim alan Tüfekci, "Tüm vatandaşlarımızı katliama sessiz kalmamaya, devletin asli görevini hatırlatmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti, sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan yasa teklifini TBMM'ye sundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, hayvanseverlerle sokak köpeklerinden zarar görenleri karşı karşıya getiren yasa teklifine ilişkin X hesabından çeşitli paylaşımlar yaptı.

"Sevmek, yaşatmak bu kadar kolayken CAN'a kıymak niye?"

İmren Nilay Tüfekci'nin paylaşımları şöyle;

"Tüm vatandaşlarımızı katliama sessiz kalmamaya, devletin asli görevini hatırlatmaya davet ediyorum. DEVLET ÖLDÜRMEZ,YAŞATIR! #YasayıGeriÇek"

"İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı olarak sokaktaki Canlarımıza sevgi ve mama desteğinde bulunduk. Tüm vatandaşlarımızı bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyoruz. Sevmek, yaşatmak bu kadar kolayken CAN'a kıymak niye? Tekrarlıyoruz; DEVLET ÖLDÜRMEZ, YAŞATIR!

Tüfekci'nin paylaşımları destek görüyor

İYİ Partili Tüfekci'nin paylaşımları, sosyal medya kullanıcılarından büyük destek görüyor. Birçok kullanıcı, Tüfekci'yi tebrik ederek, destekleyen yorumlar yaptı. Büyük etkileşim alan paylaşımlara yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

• Dilara Erkmen: Ahhh yüreginize sağlık. Bu duruşunuzu hiç unutmayacağız.

• Kadir Kara: İnsana yaşatmak yakışır. Yaşatmak en çok devlete yakışır. Teşekkürler @imrennilayt başkanım

• Büşra Ceran: Bir kap su bir kap mama derken konu nerelere geldi çok yazık

• Dilek Doğangil: Nerede yüreği kocaman merhametli bir insan varsa ona selam olsun, partisi falan hiç fark etmez.

• Emre Uysal: Bu desteğiniz hiç unutulmayacak İmren başkanım iyi ki varsınız.

• Dilek Acar: Allahım razı olsun herkesin garibe gücü yetiyor.

Öte yandan, yasa teklifinin TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. Komisyon görüşmeleri, 17 Temmuz'daki tartışmaların ardından 22 Temmuz Pazartesi saat 14.00'e ertelendi.

Muhabir: İzzet AYDIN


17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 20:21:56. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Partili Tüfekci'nin Hayvanları Koruma Kanunu Paylaşımlarına Büyük Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement