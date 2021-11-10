Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ulvi Atmaca, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınadı.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nde açıklama yapan Atmaca, Türkkan'ın şehit kardeşine yaptığı küfrü tüm şehit ve gazilere yapılmış gibi kabul ettiklerini kendisini esef, şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti.

Atmaca, mecliste şehit yakınlarını küfür etme hadsizliğini gösteren hiçbir milletvekili istemediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlerle, şehitlerimizin yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesareti gösteren hiçbir parti milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak, her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçer ve iş tutarsa karşılarında bizleri bulacaktır. Bundan önce bu hadsizliği ve alçaklığı yapanlarda dahil olmak üzere, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize ağza alınmayacak küfürler eden her kim varsa, derhal yakışmadıkları ve işgal ettikleri makam ve mevkilerden ayrılmaları gerekiyor."