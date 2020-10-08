İYİ Partili Türkkan: Arkadaşlarımızın tepkilerini demokratik buluyorum - Son Dakika

İYİ Partili Türkkan: Arkadaşlarımızın tepkilerini demokratik buluyorum

08.10.2020 16:02
İYİ Partili Türkkan: Arkadaşlarımızın tepkilerini demokratik buluyorum, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partideki muhalif milletvekillerinin tutumuna ilişkin "Biz demokrasi ile ilgili mücadele vermiş bir ekibiz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın tepkilerini ben demokratik buluyorum" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partideki muhalif milletvekillerinin tutumuna ilişkin "Biz demokrasi ile ilgili mücadele vermiş bir ekibiz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın tepkilerini ben demokratik buluyorum" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 2'nci Olağan Kurultay'da 'oy verilmeyecekler' listesinde isimleri bulunan milletvekillerinin genel başkan Meral Akşener ile görüşmesini değerlendirdi. Türkkan, "Genel başkanımız diğer milletvekilleriyle de görüşüyor, benimle de görüştü, görüşüyor evet. Biz demokrasi ile ilgili mücadele vermiş bir ekibiz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın tepkilerini ben demokratik buluyorum. İstemeyebilirler. Onlar birisini istemeyebilir, birileri de onları istemeyebilir, bu demokratik bir tercih. Bu tercihi sorgulamak doğru değil. Bu arkadaşların bu tepkilerini bu minvalde değerlendiriyorum. Sayın Akşener de arkadaşlarımızı dinliyor. İYİ Parti'nin yükselmesinden rahatsız olanların bunu devamlı gündemde tutmaları da normal, bunu da anlayışla karşılıyorum. Bizim yükselmemizden rahatsız olan siyasi partilerin bunu gündemde tutarak İYİ Parti'ye çelme takmaya çalışmasına alışığız. Biz yola çıktığımızdan beri çelme yemekten bir hal olduk. Ama her defasında ayağa kalktık. Bize çelme takanların iki seksen yere uzandıklarını seyrettik. Hiç kimse İYİ Parti'de herhangi bir sıkıntı beklemesin" değerlendirmesinde bulundu.

Türkkan, sosyal medyada erkeklere ikinci eş çağrısı yapması ardından görevden alınan eski GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer ile ilgili de "Bu adamın hekimlik ruhsatının, diplomasının iptal edilmesi lazım. Doğru olan bu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Nursima ÖZONUR/ ANKARA, -


İYİ Partili Türkkan: Arkadaşlarımızın tepkilerini demokratik buluyorum

Olağan Kurultay, Lütfü Türkkan, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Partili Türkkan: Arkadaşlarımızın tepkilerini demokratik buluyorum - Son Dakika


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