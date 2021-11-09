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İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin kardeşinden Türkkan'a suç duyurusu - Son Dakika

İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin kardeşinden Türkkan'a suç duyurusu

09.11.2021 17:22
İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin kardeşinden Türkkan'a suç duyurusu

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Manisa'da yaşayan kardeşi Abdullah Gümren, Turgutlu Adliyesi'nde Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Manisa'da yaşayan kardeşi Abdullah Gümren, Turgutlu Adliyesi'nde Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Turgutlu Adliyesi'nde İYİ Partili Lütfü Türkan'a suç duyurusunda bulunan Abdullah Gürmen'e, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş da eşlik etti. Suç duyurusu sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Taydaş, "İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfretmişti. Şehidimizin diğer ağabeyi Abdullah Gümren Turgutlu'da ikamet etmektedir. Biz de şehit ağabeyimizle bugün Turgutlu Adliyesi'nde bu utanmazlığı yapan İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Grup başkan vekilliğinden el çektirilmesi yetmez, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekli. Şehitliğin, gaziliğin ne anlama geldiğini bilmeyenler vatandan bihaberdir. Zaten PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile görüşmek de bunun göstergesi değil mi?" dedi.

(İlker Uyar-Haluk Satır/İHA)

İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin kardeşinden Türkkan'a suç duyurusu
İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin kardeşinden Türkkan'a suç duyurusu

Lütfü Türkkan, Turgutlu, Manisa, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin kardeşinden Türkkan'a suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin kardeşinden Türkkan'a suç duyurusu - Son Dakika
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