İYİ Partili Türkkan, oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı - Son Dakika
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İYİ Partili Türkkan, oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı

6 saat önce

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İYİ Partili Türkkan, oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TBMM Genel Kurulunda devam eden 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AA Parlamento Editörlüğü'nü ziyaret eden Türkkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2019'a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisindeki oyunu, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf bölgesinde bir askerin çocuğa şeker ikram ettiği sırada çekilen "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafa veren Lütfü Türkkan, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Yaşam" kategorisinde tercihini "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" adlı fotoğraftan yana kullanan Türkkan, "spor" kategorisinde ise "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Lütfü Türkkan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Fotoğrafların hepsi çok güzeldi, keşke birden fazla fotoğraf seçebilseydim." dedi.

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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