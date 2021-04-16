İYİ Partili Usta: "128 milyar doları toplamaya çalışsanız dolar kuru en az 10 lira olur" - Son Dakika

İYİ Partili Usta: "128 milyar doları toplamaya çalışsanız dolar kuru en az 10 lira olur"

16.04.2021 13:03
İYİ Partili Usta:

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Piyasaya girip 128 milyar doları toplamaya çalışsanız dolar kuru en az 10 lira olur.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Piyasaya girip 128 milyar doları toplamaya çalışsanız dolar kuru en az 10 lira olur. 6 liradan sattığınızı 10 liradan aldığınızda yaklaşık 600 milyar liralık bir ilave maliyet ortaya çıkacaktır. Türk piyasasından da zaten bu parayı toplayamazsınız." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ekonominin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Para Politikası Kurulunun faiz oranını sabit tutan kararına değinen Usta, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, daha önce faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine dair yazılar yazdığını anımsattı.

Usta, "Bu açıklamaları nedeniyle kendisinden faizlerin düşürülmesi bekleniyordu. Madem 'faizler yüksek, indirilmesi gerekir' diyordu ki biz de yüksek olduğuna inanıyoruz ve faizlerin yüksek olmasına da karşıyız, göreve geldiğinde neden faizleri düşürmedi. Hatta 'faizleri enflasyonun üzerinde tutacağız' diye mesaj verdi." diye konuştu.

Faizlerin düşürülmesini sağlayacak bir ortamın hazırlanması görevinin hükümette olduğunu dile getiren Usta, hükümetin bilinçli bir şekilde bütün projektörleri Merkez Bankası üzerine tutarak ekonomideki kötü gidişatın sorumlusunun Merkez Bankası olduğu yönünde bir algı oluşturmaya çalıştığını savundu.

Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden sonra döviz kurunun yükseldiğine dikkati çeken Usta, "Türkiye bu işten ne kazandı? Madem faizler düşürülmeyecekti, Merkez Bankası Başkanı değişikliği neden yapıldı? O zaman baştan beri iddia ettiğimiz gibi Merkez Bankası Başkanı değiştirilmesinin temelinde ekonomik sorunlar ve yüksek faizin olmadığı ortaya çıkıyor. Önceki başkanın '128 milyar dolara ne oldu? diye araştırma gayretlerinin olduğu dünkü alınan kararla ortaya çıkıyor. Dünkü kararın en büyük sonucu budur. Yani Merkez Bankası Başkanı faiz yükselttiği için değil, '128 milyar dolara ne olmuştur?' sorusunu araştırmaya başladığı için görevden alınmıştır." diye konuştu.

AK Parti tarafından konuya ilişin çelişkili cevaplar geldiğini öne süren Usta, farklı ifadelerin güveni daha da zedelediğini kaydetti.

Elindeki ekonomik verileri içeren tabloları gösteren Usta, bütün rakamların Merkez Bankasının yaklaşık eksi 50 milyar dolar civarında olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

Hükümetin gelinen noktada bu durumu inkardan vazgeçtiğini ancak konuyu bilerek bulandırmaya çalıştığını ileri süren Usta,128 milyar dolarlık rezervin nasıl eridiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti. Usta, şöyle konuştu:

"128 milyar dolarlık rezerv erimesi nasıl gerçekleşmiştir? Bu para eğer altın ithalatçısının eline geçtiyse, bu nasıl gerçekleşti? Merkez Bankasının ithalatçılara döviz verme gibi bir yükümlülüğü yok. Merkez Bankasının hangi yöntemlerle para vereceği belli. ya doğrudan müdahale eder ya da ihaleyle verir. Bunun dışında piyasaya döviz verme aracı yok. Bir bakıyorsunuz Merkez Bankasının kasasındaki para takır takır azalmış. Yabancılara bu paraları kim verdi? Bunların açıklanması lazım.

Bu finansal bir skandal, hatta finansal bir soygundur. Bunun adliyeyi ilgilendiren bir boyutu var. Bu paranın eritiliş ve kullanılış tarzı hukuki değildir. Merkez Bankasından bu paranın nasıl çıktığı bilinmiyor. Bu izni kimler vermiştir? Bu konu bugün olmazsa yarın denetim birimlerinin konusu olacaktır. Kararı verenler, bu olayın sorumlusu olacaktır. Konunun ekonomi boyutu da vardır. Bu paranın eksiltilmesiyle Türkiye ekonomisi kırılgan hale gelmiştir. Topluma ağır bir bedeli olmuştur. Bu parayı yerine nasıl koyacaksınız? Piyasaya girip 128 milyar doları toplamaya çalışsanız dolar kuru en az 10 lira olur. 6 liradan sattığınızı 10 liradan aldığınızda yaklaşık 600 milyar liralık bir ilave maliyeti ortaya çıkacaktır. Türk piyasasından da zaten bu parayı toplayamazsınız."

Merkez Bankası, İYİ Parti, Samsun, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Usta: '128 milyar doları toplamaya çalışsanız dolar kuru en az 10 lira olur' - Son Dakika


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