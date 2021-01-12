İYİ Partili Usta'dan "Kısa çalışma süresinde sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılansın" önerisi - Son Dakika

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kısa çalışma süresinde, çalışanların sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasını tavsiye etti.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayata geçirdiğimiz önlem ve teşvikler sayesinde bu zor dönemde ekonomimizin direncini korumayı başardık." açıklamasına işaret ederek, "Bu göstergeler üzerinden 'Ekonominin direncini koruduk' ifadesi son derece yanlış ve yanıltıcı." dedi.

Kısa çalışma süresinde, sigorta primlerinin en azından borçlanmaya sayılması gerektiğini belirten Usta, "Hatta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan primler ödenerek, çalışanların emeklilik haklarının zayi olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankasının Virgin Adaları'ndaki bir şirkete 1,6 milyar dolar tutarında kredi açtığı ve tahsil edemediği haberlerine ilişkin Usta, "1,6 milyar dolar nerede, bu kredi kime verilmiştir? Ziraat, 'Turkcell nedeniyle verdik' diyor. Turkcell, 'Bizim krediyle ilişkimiz yok' diyor. Ekim 2020'de kredi kimden tahsil edilmiştir? Bu konunun aydınlatılması gerekir." diye konuştu.