İYİ Partili Usta ekonomiye ilişkin reform paketinin bir şey kazandırmayacağını söyledi - Son Dakika

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nde daha önce söylenenlerin tekrarlandığını savunarak, "Bu paket Türkiye'ye bir şey kazandırmayacaktır." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, kişi başı milli gelir açısından 7 yıldır üst üste küçüldüğünü ve bunun cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu iddia etti.

Hükümet ve Erdoğan'ın inandırıcılığını kaybettiğini öne süren Usta, piyasanın da "Açıklananların bizim için bir önemi yoktur." türünden tepki verdiğini söyledi. Erhan Usta, "Bu paket, alıcısı olmayan bir pakettir. Erdoğan da siyaseten kendini test etti, testin sonucunda da başarısız kalmıştır." diye konuştu.

Merkez Bankasına müdahalenin sıradan bir olay olduğu bir ekonomide enflasyonla mücadele edilemeyeceğini hükümetin bilmesi gerektiğini dile getiren Usta, AK Parti hükümetlerinin reform umutlarını da kaybettirdiğini savundu.

Usta, Ekonomi Reform Paketi'nde mevcut uygulamalara ilişkin eleştiriler yapıldığını belirterek, "Hayati öneme sahip olduğu halde dile getirilmeyen hususlar var. Daha önce söylenenlerin tekrar söylenmesi hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bu paket Türkiye'ye bir şey kazandırmayacaktır. Hükümetin yapacağı en güzel şey Türkiye'yi seçime götürmek olacaktır." dedi.