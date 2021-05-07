İYİ Partili Usta: "Esnaf, zekata muhtaç duruma geldi" - Son Dakika

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "İktidar, Türkiye'yi yönetemiyor. Bir yıldır iş yerini açamayan ve devletten destek alamayan bir esnaf var. Esnaf zekata muhtaç duruma geldi. Türkiye bu durumla hiç karşılaşmamıştı." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankasının faiz oranını sabit tutan kararına değinen Usta, Merkez Bankasının elinde kalan tek silahın faiz olduğunu ancak faizin de piyasadaki etkisinin azaldığını, bu nedenle Türk parasının korumasız duruma düştüğünü iddia etti.

Hükümetin bugüne kadar alması gereken kararları almaması nedeniyle Türkiye'nin köşeye sıkıştığını öne süren Usta, bu kadar yüksek faize rağmen enflasyonun sürekli arttığını ve bu durumun da geliri düşük veya sabit olan vatandaşları olumsuz etkilediğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarını anımsatan Usta, "Bu açıklamalara bakılırsa önümüzdeki aylarda bir faiz indirimi yapılacaktır. Ama burada çok dikkatli olmak lazım. Faizin çok yüksek olduğu doğru ama tedbir almadan her faiz düşüşü Türkiye için bir macera olacaktır. Geçmişte Türkiye bunun sıkıntısını yaşadı." diye konuştu.

İktidarın, Türkiye'yi yönetemediğini ileri süren Usta, şunları kaydetti:

"Bir yıldır iş yerini açamayan ve devletten destek alamayan bir esnaf var. Esnaf zekata muhtaç duruma geldi. Türkiye bu durumla hiç karşılaşmamıştı. Çiftçinin ürününün çöpe döküldüğü bir manzarayla karşılaşıyoruz. Çiftçinin tarlasındaki ürün para etmiyor ama diğer taraftan aynı ürünü biz büyükşehirlerde çok yüksek fiyatlarla tüketiyoruz. Ciddi organizasyon sorunu var. Hükümet bu konuda hiçbir tedbir almıyor. Hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olduğu bir manzara var. Her gün intihar vakalarını görüyoruz. Vatandaş borcunu borçla çeviriyor. 10 milyonun üzerinde işsiz var."

Türkiye'de işsiz sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Usta, 2021 bütçesinde Kovid-19'a yönelik bir payın olmadığını, bütçe görüşmelerinde bu konuda önergeler verdiklerini ancak hükümetin dikkate almadığını söyledi.

Merkez Bankasındaki "128 milyar doların eridiği" yönündeki iddialara değinen Usta, "Aslında bu konunun çok uzamasından yana değiliz. Ancak hükümet tarafından yapılan her açıklama kuşkumuzu bir kat daha arttırıyor. Piyasaları rahatlatacak açıklamalar yerine kuşkularımızı arttıran açıklamalar yapılıyor. Bu protokolün yasal olduğunu söylüyorlar. Daha önce de söyledim; bu protokole dayanarak rezerv eritme politikası hukuki değildir." ifadelerini kullandı.

Para politikalarında tek sorumlu kurumun Merkez Bankası olduğunu dile getiren Usta, Türkiye sağlıklı bir ortama kavuştuğunda 128 milyar dolarlık rezervinin erimesinde rolü olan siyasetçilerin Yüce Divanda yargılanacağını ileri sürdü.