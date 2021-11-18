İYİ Partili Usta, Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Merkez Bankasının politika faizini 100 baz puan indirmesini eleştirerek, "Türkiye ekonomisinin kaptan köşkünde kim var, belli değil. Türkiye ekonomisi yönetilmiyor. Politikasızlık temel unsur haline gelmiş. Böyle bir ekonomide istikrarın olması mümkün değil." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ekonomisinin ciddi bir kriz içinde olduğunu ileri sürdü.

Merkez bankalarının temel görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirten Usta, "Cari açığı düzeltirsek enflasyonu aşağı çekeriz." yaklaşımının iktisadi olarak yanlış olduğunu ve merkez bankalarının görev alanına girmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında faiz konusundaki açıklamalarına dikkati çeken Usta, Erdoğan'ın, "Yüksek enflasyondan yana olanlarla birlikte yol yürüyemeyiz." diyerek Para Politikası Kuruluna aleni şekilde müdahale ettiğini öne sürdü. Usta, "Türkiye ekonomisinin kaptan köşkünde kim var, belli değil. Türkiye ekonomisi yönetilmiyor. Politikasızlık temel unsur haline gelmiş. Böyle bir ekonomide istikrarın olması mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Faiz talimatla düşmez." diyen Usta, ekonomik temellerin oluşturulması, ekonomiye istikrar kazandırılması, alınması gereken tedbirlerin alınması, bağımsız bir merkez bankası olması durumunda faizlerin kendiliğinden ineceğini söyledi.

Para Politikası Kurulunun içi çelişkilerle dolu bir karar aldığını savunan Usta, "Faiz indirmeyi kafaya koymuş, talimatı almış, ona mazeret arayan bir Merkez Bankası Para Politikası kararını görüyoruz. Şu anda enflasyonu artıran her şeyin geçici faktörler olduğunu veya para politikasının etki alanının dışında olduğunu söylüyor. Merkez Bankası açıkça 'Bizim para politikamızın hiçbir kıymeti yok' diyor." ifadelerini kullandı.

"Kontrolsüz bir kredi genişlemesine gidilirse enflasyon iyice azacaktır"

"Gelecek yıl kurumlar vergimiz de göçecek." iddiasında bulunan Usta, Türkiye'nin vatandaşına pahalı, yabancılara kelepir bir ülke haline geldiğini söyledi.

Merkez Bankasının beklentileri yönetmesi gerekirken, beklentileri bozan bir Merkez Bankası haline geldiğini dile getiren Usta, "Şu anda Türkiye'de bir Merkez Bankası olmamış olsa Türkiye ekonomisi bundan daha istikrarlı olur." diye konuştu.

Enflasyonu artık kimsenin tutamayacağını iddia eden Usta, "Hele hele kontrolsüz bir kredi genişlemesine gidilirse enflasyon iyice azacaktır. Enflasyon çok hızlı bozulan bir şeydir. Önümüzdeki dönemde çok yüksek enflasyonları görmemiz maalesef kaçınılmaz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletin üzerine bu kadar yük yüklemekten vazgeçin. Yönetemiyorsanız çekilin gidin. Getirin milletin önüne sandığı." ifadesini kullanan Usta, Türkiye'nin bundan başka kurtuluşu olmadığını savundu.

"Bütçe görüşmeleri durdurulup yeni bir makro ekonomik çerçeve ortaya konulmalı"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 2022 yılı bütçesinin oturduğu makro ekonomik çerçevenin tamamen kaybolduğunu belirten Usta, "Yapılması gereken şey; bu görüşmelerin durdurulup, bütçenin geri çekilip, yeni bir makro ekonomik çerçevenin ortaya konulmasıdır." dedi.

Türkiye'nin 1994 yılında Nisan ayından Kasım ayına kadar cari fazla verdiğine ancak sorunlarını çözemediğine dikkati çeken Usta, "Şimdi sadece iki aylık bir cari fazladan dolayı, bütün makro ekonomi politikalarının tamamını 'Türkiye, cari fazla verecek, döviz bollaşacak, döviz bollaşınca kur düşecek, kur düşünce enflasyon düşecek' gibi Nasrettin Hoca'nın çalıya koyunların, kuzuların takılması hikayesi gibi bir hikaye üzerinden Türkiye ekonomisini yöneten beceriksiz bir yönetim var bugün." diye konuştu.