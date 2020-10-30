İYİ Partili Usta: "Merkez Bankası özerk bir kurum gibi davranmalı" - Son Dakika

İYİ Partili Usta: "Merkez Bankası özerk bir kurum gibi davranmalı"

30.10.2020 16:03
İYİ Partili Usta:

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Merkez Bankası, yanlış politikalara karşı üzerine düşeni yapmayarak, gereken uyarılarda bulunmuyor.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, " Merkez Bankası, yanlış politikalara karşı üzerine düşeni yapmayarak, gereken uyarılarda bulunmuyor. Merkez Bankasının özerk bir kurum gibi davranması lazım." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomide ciddi sıkıntılar olduğunu, geniş tabanlı işsizlik rakamının 12,3 milyona ulaştığını, çiftçi, esnaf başta olmak üzere toplumun her kesiminin ekonomik zorluklar yaşadığını savundu.

2021 yılı bütçesinin, ekonomik sıkıntılarına çözüm getirmediğini iddia eden Usta, hükümete ciddi sorumluluklar düştüğünü söyledi. Usta, "Maliye politikası esnekliğini yitirdi, kamuda israf devam ediyor. Hazine garantili ödemeler bütçe üzerinde ciddi yük oluşturuyor. Hükümet, olup bitenlerin farkında değil. Farkında olsa bile bu sorunları çözecek ne bir siyasi iradesi ne de bu sorunları çözecek teknik kadrolar yeterli." diye konuştu.

Dövizdeki artışın firmalara da büyük yük getirdiğini ifade eden Usta, tedbir alınmaması durumunda bazı firmaların iflas edeceğini, bazılarının da kelepir fiyatla yabancıların eline geçeceğini savundu.

Usta, "Merkez Bankası, hükümetin yanlış politikalarına karşı üzerine düşen vazifeyi yapmayarak, gereken uyarılarda bulunmuyor. Merkez Bankası özerk bir kurum gibi davranması lazım." ifadelerini kullandı.

İktidarın, piyasaya güven verecek açıklama ve adımlar atması gerektiğinin altını çizen Usta, "Hükümet toplumun her kesimiyle istişare yapmalı, yapılmadığı zaman sorunlar çözülmüyor. Kurumların çalıştırılması lazım. Devlet yönetiminde şeffaflık olmalı, her geçen gün şeffaflık azalıyor." dedi.

Usta, borçlanma stratejisi ve kamunun yürüttüğü büyük projelerle birlikte 2021 yılı bütçenin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Usta: 'Merkez Bankası özerk bir kurum gibi davranmalı' - Son Dakika


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