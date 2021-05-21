İYİ Partili Usta, milletin önüne sandığın koyulması gerektiğini söyledi - Son Dakika

İYİ Partili Usta, milletin önüne sandığın koyulması gerektiğini söyledi

21.05.2021 13:01
İYİ Partili Usta, milletin önüne sandığın koyulması gerektiğini söyledi, System.String[]

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sorunların çözümünün belli olduğunu, milletin önüne sandığın koyulması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sorunların çözümünün belli olduğunu, milletin önüne sandığın koyulması gerektiğini söyledi.

Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Türkiye'nin çok yüksek oranlarda akaryakıt zammına uyandığını ifade etti. Bu artışın toplam yıllık gelir etkisinin 26,5 milyar lira civarında olduğunu belirten Usta, "İki milyon esnafın toplamda alacağı destek 10 milyar lirayken şu anda ekonominin üzerinde 26 milyar lira etkisi olan bir yük getirildi. Biontech ile yapılan aşı anlaşması dolayısıyla ödenecek paranın fazlası bu akaryakıt zammı ile çıkarılmış oldu. Aşının bedelini milletin üzerine yüklemiş bir AK Parti Hükümeti var. Aşı bir defa ama bu zamlar her yıl gelecek. Hükümet, 'biz size bedava aşı yaptırıyoruz' demesin." diye konuştu.

Usta, Türk lirasının korumasız hale geldiğini savunarak milli parayı koruyan iki faktör bulunduğunu, bunlardan birinin faiz, diğerinin ise Türkiye'nin rezervleri olduğunu dile getirdi. Usta, rezervi eksiye düşmüş bir ülkede, milli parayı koruyacak hiçbir unsurun olmadığını kaydetti.

Akaryakıttaki artışları, bundan sonra da görmenin kaçınılmaz olduğunu öne süren Usta, hemen bunun peşine büyük ihtimalle doğal gaz ve elektrik zamlarının geleceğini, akaryakıt fiyat artışının dolaylı etkilerinin de olacağını savundu.

"Dolayısıyla millet bir kez daha acı reçete ile tanışmış oldu." ifadesini kullanan Usta, şöyle devam etti:

"Dünyada yüzde 1-2 enflasyonun konuşulduğu bir ortamda, Türkiye'de yüzde 35 enflasyon var ve trendi de yukarı doğru. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bile olağanüstü yüksek rakamlar. İşin kötüsü önümüzdeki günlerde enflasyonun düşürülmesine yönelik olarak kullanabileceğimiz elimizde bir politika aracı yok. Dolayısıyla kurda bir artış olduğu zaman bunun hemen enflasyona yansıması olacaktır. Bunların hiçbirine karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kadar ülkeyi korumasız bırakmak düşünülemez. Bütün ikazlara rağmen AK Parti Hükümeti, ülkeyi böyle bir noktaya getirdi. Biz vatandaş refah içerisinde yaşasın diye önerilerde bulunuyoruz. Hiç olmazsa bu işleri bilenleri dinleseler bundan belki biraz daha Türkiye iyi olur. Onu yapacak ne cesaretleri var ne de o demokrasi kültürü var. Sorunların çözümü bellidir, milletin önüne sandığın koyulması lazım. Millet sandık istiyor."

Milletvekili, İYİ Parti, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Usta, milletin önüne sandığın koyulması gerektiğini söyledi - Son Dakika


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