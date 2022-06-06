İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu! - Son Dakika
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İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!

06.06.2022 13:56

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ile ilgili "şifa" mesajı sosyal medyada gündem oldu. Usta'nın yaptığı paylaşımda "Ömrünü İslam'a adamış bir isim Mahmut Ustaosmanoğlu. Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadesini kullanması dikkat çekti

İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, dün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

CEMAATİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN USTAOSMANOĞLU İÇİN "ŞİFA" MESAJI

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Ustaosmanoğlu ile ilgili bir paylaşımsa sosyal medyada adeta gündem yarattı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'na şifa diledi.

Usta paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Ömrünü İslam'a adamış bir isim Mahmut Ustaosmanoğlu. Allah'tan acil şifalar dilerim."

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Mahmut Ustaosmanoğlu, İYİ Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

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