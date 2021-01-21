İYİ Partili Usta, Samsun İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, parti olarak salgın sürecinde zor durumda olan esnafın kredilerinin bir yıl süreyle ertelenmesi ve bundan doğacak faiz yükünün de Hazine tarafından karşılanması talebinde bulunduklarını belirtti.

Usta, partisinin Samsun İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinde ciddi sıkıntılar yaşandığını öne sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelini olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini vurgulayan Usta, "Türkiye gibi ülkelerde milli gelirin yüzde 6 kadarı esnaf ve pandemiden doğrudan etkilenen vatandaşa karşılıksız transfer yapılması gerekirken, bizde bu yüzde 0,5 oranında kaldı. Dolayısıyla pandeminin etkisini, esnaf başta olmak üzere işsiz kalan insanlar gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Zincir marketlerin küçük esnafı zor durumda bıraktığını ifade eden Usta, bu adaletsizliği hükümetin düzeltmesini istediklerini söyledi.

Esnaf kefalet kooperatifleri kredilerinin faizsiz geri alınması gerektiğini dile getiren Usta, "İYİ Parti olarak pandemi sürecinde zor durumda olan esnafın kredilerinin bir yıl süreyle ertelenmesi, bundan doğacak faiz yükünün de Hazine tarafından karşılanması talebinde bulunduk. Bu konuda hükümeti ikaz ediyoruz ve işler daha kötüye gitmeden tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatıyoruz. Zamanında alınmayan tedbirlerin maliyeti daha sonradan artıyor." ifadesini kullandı.

Salgın sürecinde kira ödeyemeyen esnaf için de teklifleri bulunduğuna değinen Usta, şunları kaydetti:

"Özel sektörden kiralanan iş yerleri için iş yeri sahiplerine, 'para almayın' diyemeyiz ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler, okul kantinleri gibi iş yerlerinden 6 ay süreyle kira alınmaması, kalan 6 ay için de kira artışına gidilmemesi yönünde teklifimiz oldu. Devlet fedakarlık yapmak durumunda. Devlet fedakarlık yapmadan pandemi ile mücadele edemeyiz."

Usta, İYİ Partiye yurt genelinde teveccüh olduğunu kaydederek, "Hangi ankete bakarsak bakalım, bugün Türkiye'de İYİ Parti üçüncü parti konumuna yükselmiş durumdadır ancak çok ciddi kararsız kesim var. Kararsız kesimi kendisine çekebilecek en güçlü parti de İYİ Partidir." dedi.

Toplantıya İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ve partililer de katıldı.