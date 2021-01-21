İYİ Partili Usta, Samsun İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Partili Usta, Samsun İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

21.01.2021 14:49
İYİ Partili Usta, Samsun İl Başkanlığında konuştu Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, parti olarak salgın sürecinde zor durumda olan esnafın kredilerinin bir yıl süreyle ertelenmesi ve bundan doğacak faiz yükünün de Hazine tarafından karşılanması talebinde bulunduklarını belirtti.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, parti olarak salgın sürecinde zor durumda olan esnafın kredilerinin bir yıl süreyle ertelenmesi ve bundan doğacak faiz yükünün de Hazine tarafından karşılanması talebinde bulunduklarını belirtti.

Usta, partisinin Samsun İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinde ciddi sıkıntılar yaşandığını öne sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelini olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini vurgulayan Usta, "Türkiye gibi ülkelerde milli gelirin yüzde 6 kadarı esnaf ve pandemiden doğrudan etkilenen vatandaşa karşılıksız transfer yapılması gerekirken, bizde bu yüzde 0,5 oranında kaldı. Dolayısıyla pandeminin etkisini, esnaf başta olmak üzere işsiz kalan insanlar gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Zincir marketlerin küçük esnafı zor durumda bıraktığını ifade eden Usta, bu adaletsizliği hükümetin düzeltmesini istediklerini söyledi.

Esnaf kefalet kooperatifleri kredilerinin faizsiz geri alınması gerektiğini dile getiren Usta, "İYİ Parti olarak pandemi sürecinde zor durumda olan esnafın kredilerinin bir yıl süreyle ertelenmesi, bundan doğacak faiz yükünün de Hazine tarafından karşılanması talebinde bulunduk. Bu konuda hükümeti ikaz ediyoruz ve işler daha kötüye gitmeden tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatıyoruz. Zamanında alınmayan tedbirlerin maliyeti daha sonradan artıyor." ifadesini kullandı.

Salgın sürecinde kira ödeyemeyen esnaf için de teklifleri bulunduğuna değinen Usta, şunları kaydetti:

"Özel sektörden kiralanan iş yerleri için iş yeri sahiplerine, 'para almayın' diyemeyiz ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler, okul kantinleri gibi iş yerlerinden 6 ay süreyle kira alınmaması, kalan 6 ay için de kira artışına gidilmemesi yönünde teklifimiz oldu. Devlet fedakarlık yapmak durumunda. Devlet fedakarlık yapmadan pandemi ile mücadele edemeyiz."

Usta, İYİ Partiye yurt genelinde teveccüh olduğunu kaydederek, "Hangi ankete bakarsak bakalım, bugün Türkiye'de İYİ Parti üçüncü parti konumuna yükselmiş durumdadır ancak çok ciddi kararsız kesim var. Kararsız kesimi kendisine çekebilecek en güçlü parti de İYİ Partidir." dedi.

Toplantıya İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ve partililer de katıldı.

İYİ Parti, Samsun, Esnaf, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Partili Usta, Samsun İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dosyası kabarık! İşte yaşadığı sorunlar ve gerilimler Akıllı telefon devleri Oppo ve Tecno Türkiye'de üretime başlamak için gün sayıyor Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor 10 dakikada bir aynı ATM'den para çeken kart dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler
Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu? Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?         
15:44
Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 24,1 milyar lira arttı Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 24,1 milyar lira arttı         
15:29
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektupta Trump'ın Biden'a bıraktığı mektupta "Joe biliyorsun ben kazandım" yazdığı iddia edildi         
15:16
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz         
14:18
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı         
13:59
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı Sokak ortasında vurulan adamın katili 13 yaşındaki üvey torunu çıktı         
12:42
Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:26
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Adalet Bakanı Gül: Kaynar kazanı döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor Adalet Bakanı Gül: Kaynar kazanı döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor         
12:01
Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi         
11:50
Bağdat'ta intihar saldırısı: 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı Bağdat'ta intihar saldırısı: 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı         
11:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 15:53:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Partili Usta, Samsun İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei