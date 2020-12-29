İYİ Partili Usta: "Türkiye'de iyice yaygınlaşan 'çalışan yoksullar' kesimi oluşmuştur" - Son Dakika

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, açıklanan asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, " Türkiye'de iyice yaygınlaşan 'çalışan yoksullar' kesimi oluşmuştur." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, net asgari ücretin 2825 lira olarak açıklandığını belirterek, bunun tek çalışanın bulunduğu bir evi geçindirmeye yetmeyecek bir ücret olduğunu söyledi.

Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırının bir miktar üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Usta, "Yılın ortasına doğru bu asgari ücret açlık sınırının altında kalacaktır." diye konuştu.

Usta, asgari ücretlilerin toplam ücretliler içindeki payının yüzde 43 olduğunu vurgulayarak asgari ücretin neredeyse genel ücret haline geldiğini iddia etti.

Asgari ücretin düşük tutulmasının yanlış olduğunu savunan Usta, "Türkiye'de iyice yaygınlaşan 'çalışan yoksullar' kesimi oluşmuştur." ifdesini kullandı.

Usta, İYİ Parti'nin asgari ücretin en az net 3 bin lira olmasını önerdiğini hatırlatarak hükümetin işçi ve işvereni baş başa bıraktığını dile getirdi. Devletin belirlenen ücrete destek sağlamadığını öne süren Usta, "İşçiyi de işvereni de mağdur eden bir asgari ücret açıklanmıştır. Bu ücret hiçbir şekilde kabul edilebilir bir ücret değildir." dedi.

Usta, yeni vergi dilimleri düzenlemesi yapılırken asgari ücretlinin yüzde 15'lik dilimden yüzde 20'lik dilime geçilmesinin önünde durulabileceğini, ücretlilerle diğer kesimler için vergi dilimlerin farklılaştırılabileceğini ya da işverene maliyetin düşürülmesi için destekler sağlanabileceğini söyledi.

Merkez Bankası eleştirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın, önceki günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine bir sunum yaptığını hatırlatan Usta, yapılan sunumun normal vatandaşlara yapılan bir sunum gibi olduğunu öne sürdü.

Sunumda risklerden hiç bahsedilmediğini, hükümetten beklentilerin anlatılmadığını iddia eden Usta, "Şunu zaten çok net şekilde biliyoruz. Merkez Bankasının faiz artırımı Sayın Erdoğan'ın izniyle olmuştur, yoksa bu Merkez Bankasının bağımsız şekilde aldığı bir karar değildir. Bundan sonra umarız ki Merkez Bankası Başkanı hükümetin talimatıyla hareket etmez. Şeffaflık ve bağımsızlık konusunda ciddi endişe taşıyorum." diye konuştu.

Erhan Usta, sürecin de iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, iyi değerlendirme olmazsa dolar kurunun tekrar yukarı çıkacağını ileri sürdü.

Türkiye'nin 2020'de 125-130 milyar dolar civarı rezervinin heba olduğunu ve nereye gittiğini bilmediklerini öne süren Usta, 2021 yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.