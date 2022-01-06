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İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler - Son Dakika

İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler

06.01.2022 17:33

İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti üyesi olduğunu söyleyen Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etti.

İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti üyesi olduğunu söyleyen Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etti. Şahıs, yaptığı paylaşım sonrası büyük tepki toplarken, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada Göçmez'in parti ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde yaşayan ve İYİ Parti üyeliği bulunan Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etti. Paylaşımında, "İsteyen istediği yerde paylaşabilir" diyen şahıs, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

"Erhan Göçmez'in partimizle ilişiği ivedilikle kesilmiştir"

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı ise konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde sosyal medya siteleri üzerinden küfürlü paylaşımlarda bulunan Erhan Göçmez'in davranışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Daha önce çeşitli siyasi partilerde üyeliği bulunan Erhan Göçmez İYİ Parti'ye 3 ay önce üye olmuştur. Partimizde hiçbir görevi yoktur. İYİ Parti'nin kurumsal kimliği ile bağdaşmayan paylaşımlarından dolayı Erhan Göçmez'in partimizle ilişiği ivedilikle kesilmiştir. Kendisi disipline sevk edilmiş ve istifa etmiştir. İYİ Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu partimizin hiçbir siyasi parti üyesine karşı önyargılı, tavırlı, tepkili olmadığını, her vatandaşın fikir özgürlüğüne saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Biz başka kimseler gibi ötekileştirmek yerine bütün Türkiye'yi kucaklayan, Türkiye'yi bütün renkleriyle İYİ bir geleceğe hazırlamak için çabalayan ve bu uğurda siyaset üreten bir partiyiz. Dün sosyal medyaya yansıyan bahse konu olayla ilgili özür diler, benzer hiçbir davranışı asla kabul etmeyeceğimizi saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler
İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler
İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler

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İYİ Parti, AK Parti, Dilovası, Kocaeli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler - Son Dakika
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