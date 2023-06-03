Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken görüntü! Muhalefet kanadından yalnızca İYİ Partili vekiller ayağa kalktı

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis Genel Kurulu'nda gelerek yemin etti. Erdoğan yemin töreninde kürsüye çakarak mazbatasını aldığı sırada muhalefet sıraları yine bilindik görüntülere imza attı.

CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER AYAĞA KALKMADI

Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı sırada CHP ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı. İYİ Partili vekiller ise muhalefetten bağımsız hareket etti.

İYİ PARTİLİ VEKİLLER AYAĞA KALKTI

İYİ Partili vekiller Erdoğan salona gelince ayağa kalktı ancak alkışlamadı. İYİ Partili vekiller Erdoğan'ın yemininden sonra ise tekrar ayağa kalkmadı.

HDP'LİLER İSTİKLAL MARŞINI OKUMADI

Törende ayağa kalkmayan HDP vekilleri, dünkü milletvekili yemininde İstiklal Marşı'nı okumamıştı. HDP'liler bugün de aynı tavrı sürdürdü.

"SEVMEK ZORUNDA DEĞİLSİN, SAYGI DUYMAK ZORUNDASIN"

İYİ Partililerin ayağa kalkmasıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Ülkenin Cumhurbaşkanını sevmek zorunda değilsin, fakat saygı duymak zorundasın. Cumhurbaşkanı salona girdiğinde ayağa kalkmak bizi Ak Partili yapmaz, devlet geleneğine saygılı bireyler yapar. İYİ Partili Milletvekillerimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.