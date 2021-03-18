İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır - Son Dakika

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır

18.03.2021 18:45
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin kapatılması için açılan davayla ilgili olarak, "HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe, terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. Terörün gölgesinde kalan parti kapatılsın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İnegöl İlçe Teşkilatı'nın kongresine katılmak için geldiği kentte vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı gezdi.

Ağıralioğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'nin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin 1984 yılından beri terörle ilgili gündemi var. Türkiye'nin iç istikrarını bozma organizasyonuna dönmüş bir cinayet şebekesinin zaman zaman siyaseti de enfekte ettiği, lekelediği durumlar var. Türkiye bir hukuk ülkesi. Bu topraklarda bin yıldır duruyoruz. Başımıza bin bir türlü olaylar geldi bu topraklarda, yıkılmadık. Bugün de teröre yıkılmayacağız. Bugün de ülkemizin medeni ülkeler arasındaki müstesna yerini, demokrasisinin kuvvetini, kıymetini, hukukun üstünlüğüne dayalı iddiasını, iradesini gölgelemeden problemleri çözebilme kabiliyeti göstermeliyiz. Türkiye'nin pek çok sorunu var, bizim İYİ Parti olarak gördüğümüz en büyük sorun; Türkiye'nin problem çözme kabiliyeti olan iradesinden haberi yok. Uzun zamandır Türkiye problem çözebilme kabiliyeti olan bir irade ile buluşamıyor. Pek çok zamandır problemler çözülemiyor. Adaletinden emin olunan ülkeyi organize etmek durumundayız."

"TERÖRÜN GÖLGESİNDE KALAN PARTİ KAPATILSIN"

Sözlerine, "Hiç kimse seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılamamalıdır, hiç kimse seçildim diye suç işleme hakkını kazandım duygusuyla siyaset yapmamalıdır" diyerek devam eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Terör, siyasetin değil memleketin gündeminden çıkarılmalıdır. Al bayrağın altında çocuklarımız mutlu yaşasın diyedir gayretimiz. Al bayrağa sarılı tabutlar görmek istemiyoruz. Siyaset şu kararı vermek zorundadır; Terörle mesafesizlik siyaseti enfekte ediyor. HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe, terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır. İYİ Parti de AK Parti de MHP de terörün gölgesinde kalırsa, onlar da kapatılsın. Kurallar suçlara gören tanımlanmalıdır. Kim ihlal ederse, cezasını ödemelidir."

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır

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Son Dakika Politika İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır - Son Dakika


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