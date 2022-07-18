İyi Partili Yılmaz: Türkiye'deki Enflasyonun Yaklaşık Yüzde 85'ini Ülkeyi Yönetenlerin Hataları Yüzünden Yaşıyoruz - Son Dakika
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İyi Partili Yılmaz: Türkiye'deki Enflasyonun Yaklaşık Yüzde 85'ini Ülkeyi Yönetenlerin Hataları Yüzünden Yaşıyoruz

18.07.2022 19:22

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, “Türkiye’de Haziran Ayı sonu itibari ile enflasyon yüzde 80’e yaklaşmakta TÜİK sayısıyla. Fakat gelişmekte olan ülkelerde bu sayı yüzde 10’un biraz üzerinde, gelişmiş ülkelerde de yüzde 10’un biraz altında. Yani Türkiye’ye göre etkisine bakarsak, Türkiye’deki enflasyonun yaklaşık yüzde 85’i kendi iç hatalarından kaynaklanıyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, " Türkiye'de Haziran Ayı sonu itibari ile enflasyon yüzde 80'e yaklaşmakta TÜİK sayısıyla. Fakat gelişmekte olan ülkelerde bu sayı yüzde 10'un biraz üzerinde, gelişmiş ülkelerde de yüzde 10'un biraz altında. Yani Türkiye'ye göre etkisine bakarsak, Türkiye'deki enflasyonun yaklaşık yüzde 85'i kendi iç hatalarından kaynaklanıyor" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, bugün sosyal medya hesabından "Ülkemizdeki enflasyonun yüzde 85'ini ülkeyi yönetenlerin hataları yüzünden yaşıyoruz. Söylenenler gerçeklerle uyuşmuyor! Neden mi? Kısaca anlattım" notu ile bir video paylaştı. Yılmaz'ın video ile yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye'nin ekonomik koşullarının kötüye gittiği herkes tarafından kabul ediliyor. İktidar mensupları dahil olmak üzere. Ama orada bir belirsizlik yaratılmaya çalışılıyor; zannediliyor ki ya da öyle sunuluyor ki bu dünyada yaşanan bir kriz ve Türkiye'de de bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Dünya zor bir dönemden geçiyor, doğru. Fakat, Türkiye'deki krizin çok büyük bir kısmı içerden yaratılmış kötü yönetim. Bunun en önemli örneklerinden biri enflasyon. Türkiye'de Haziran Ayı sonu itibari ile enflasyon yüzde 80'e yaklaşmakta TÜİK sayısıyla. Fakat gelişmekte olan ülkelerde bu sayı yüzde 10'un biraz üzerinde, gelişmiş ülkelerde de yüzde 10'un biraz altında. Yani evet dünyada da enflasyon var, geçmiş yıllara göre ama bu Türkiye'deki seviyede değil. Yani bunu Türkiye'ye göre etkisine bakarsak, Türkiye'deki enflasyonun yaklaşık yüzde 85'i kendi iç hatalarından kaynaklanıyor. Geriye kalanı dışardan ithal edilmiş durumda. Yani Türkiye eğer doğru politikaları uyguluyor olsaydı şu an enflasyonumuz en fazla yüzde 20 olurdu. Türkiye'nin eğilimleri yüzünden, 2010ların başlarında yapılan hatalar yüzünden belki ama yüzde 20'yi geçmemesi lazım bu şartlar altında."

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Yılmaz: Türkiye'deki Enflasyonun Yaklaşık Yüzde 85'ini Ülkeyi Yönetenlerin Hataları Yüzünden Yaşıyoruz - Son Dakika

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