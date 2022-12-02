İyi Partili Yılmaz ve Cinisli, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na Tepki Göstererek Komisyonu Terk Etti.

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İYİ Parti'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, komisyonda sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının maliyetini açıklamayı reddetmesine tepki göstererek salonu terk etti. Cinisli, "Bugün tekrar Meclisimize bir itibar, bir haysiyet suikastı yapıldı. Biz askeri vesayetten kurtulduk diyoruz, askeri vesayetin sıkıntılarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti senelerce yaşadı. Fakat bugün askeri vesayet yerine bir bürokratik vesayet gelmiştir. Bugün bir bürokratik vesayet altında siyaset eziliyor, TBMM'nin iradesine ipotek konuluyor" dedi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının maliyetini açıklamayı reddetmesine tepki göstererek salonu terk etti. Yılmaz ve Cinisli, Kavcıoğlu'nun tavrını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yılmaz, şunları söyledi:

"BEN SİZİN YANLIŞLARINIZA BURADA ŞAHİTLİK EDEMEM"

"Bundan bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir torba kanun geldi. Bu torba kanunun maddelerinden birisi de KKM ile ilgili düzenlemenin süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgiliydi. O aşamada biz milletin temsilcileri olarak karar vermeden önce neyle karşı karşıya olduğumuzu, bunun maliyetinin ne olduğunu öğrenmek istedik. Hazine bunu açıkladı ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bunu açıklamadı. Biz komisyona Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan bir yetkilinin gelerek bize bilgi vermesini istedik. Uzun beklemeden sonra bir yetkili geldi fakat bize 'Ben bu konuda size bilgi vermeye yetkili değilim. Mevzuat buna izin vermiyor' gibi bir söz söyledi. Biz de bunu protesto ettik. ve dedik ki: 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası milleti temsil eden milletvekillerine nasıl bilgi veremez.' Başkana araya girmesini söyledik, 'Ya bu arkadaşı buradan çıkart, toplantıya ara ver ve ondan sonra ilgili makamı, üst makamı çağır o bize bilgi versin' dedik ama başkan böyle bir şey yapmadı. Bizde buna tepki olarak o zaman da komisyonu terk ettik.

Bugün geldiğimiz noktada sayın başkan bir sunum verdi. Sunumdan sonra eleştiriler, tartışmalar aşamasında komisyon başkanı, 'Daha önce bu konuda verilmeyen bilgiyi siz de vermediniz. Acaba bu konuda söyleyeceğiniz bir şey yok mu' dedi. Ama Merkez Bankası bize yarım saat bir diskus çekti ve içinde yine hiçbir şey söylemedi. Bazı yanlışlarına da beni eski Merkez Bankası Başkanı olarak şahit gösterdi. Ben de orada tepki gösterdim. 'Ben sizin yanlışlarınıza burada şahitlik edemem' dedim. Geldiğimiz nokta itibarıyla millet adına sorduğumuz soruya cevap alabilmiş değiliz.

"BİLGİYİ ALAMAYINCA NEYE GÖRE TARTIŞMA YAPACAĞIZ O DA BELLİ DEĞİL. O NEDENLE KOMİSYONU TERK ETTİK"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanununda, yasasında böyle bir şey söz konusu değil. Merkez Bankası her gün karını da zararını da hesaplıyor. Anında her şeyi ortaya çıkartabilir. Ama böyle bir mazeretin arkasına sığınarak bunu açıklayamayacaklarını söylediler. Mademki bunun böyle olduğuna inanıyorsunuz biz gizli bir toplantı istiyoruz, bu gizli toplantıda milletin milletvekiline, Meclis'ine bu bilgi verilmeli dedik, bunu kayda geçirdik ve ondan sonra burada kalmanın bir faydası yok çünkü istediğimiz bilgiyi alamayınca neye göre tartışma yapacağız o da belli değil. O nedenle komisyonu terk ettik.

"BUNU TOPLUMLA PAYLAŞMAKTAN KORKUYORLAR. O NEDENLE BU RAKAMI BU VERİYİ BİZİMLE PAYLAŞMADILAR"

2021 yılı aralık ayının 20'sinde KKM'ye karar verildikten sonraki gelişmeleri Merkez Bankası'nın bilançosunda, değerleme hesabındaki gelişmeleri gün gün gösteren bir grafik paylaştım. Bugün itibariyle bu değerleme hesabının geldiği rakam 350 milyar TL'ye yakın. Merkez Bankası'nın 60 milyar dolar bir pozisyon açığı var. Türk lirası, dolara karşı 1 lira kaybetse bu 60 milyar TL eksi yazar. Bunun içinde altın var. Altından da kaybolan miktarlar buraya yazılıyor. Dolayısıyla 350 milyarın açık pozisyondan oluşan kaybı altın değerlenmesinden dolayı fiyatı hareketlerinden dolayı ortaya çıkan durumu artı veya eksi koyduktan sonra içinden çıkardığımızda ortaya kalan rakam çok büyük bir rakam oluyor. Herhalde bunu toplumla paylaşmaktan korkuyorlar. O nedenle bu rakamı bu veriyi bizimle paylaşmadılar diyorum.

Naci Cinisli ise şunları söyledi:

"MERKEZ BANKASI BAŞKANI PARTİLİ DEĞİLDİR"

"Sayın başkanın buraya gelişine gazetecilerin ilgisinden de görüyoruz ki çok normal bir durum yok ortada. Bütçeden sonra gelmesi tabi ki doğru değil. Sayın başkan o kadar yetersiz bir sunum yaptı ki ve bir AK Parti sözcüsü gibi maalesef konuştu. Kanunla belirlenmiş olan bağımsızlık ilkesini de çiğniyorlar. Merkez Bankası Başkanı partili değildir. Bir parti görevlisi de değildir. Bir parti sözcüsü, iktidar sözcüsü de değildir. Kendisinin belirlediği, belirleyeceği politikaları bize anlatması gerekirdi. Bizim sorularımıza cevap vermesi gerekirdi. Fakat okuduğu metinden anlıyorum ki AK Parti ekonomiyle ilgili kurmaylarına bir metin dağıtmış ve bu metni bir ay boyunca bütçe görüşmelerinde neredeyse cümlesi cümlesine dinlemiştik zaten, farklı bir şey duymadım. Aynı metin tekrar edildi.

"BUGÜN ASKERİ VESAYET YERİNE BİR BÜROKRATİK VESAYET GELMİŞTİR"

Çok üzgünüm, bugün tekrar Meclisimize bir itibar, bir haysiyet suikastı yapıldı. Biz askeri vesayetten kurtulduk diyoruz, askeri vesayetin sıkıntılarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti senelerce yaşadı. Fakat bugün askeri vesayet yerine bir bürokratik vesayet gelmiştir. Bugün bir bürokratik vesayet altında siyaset eziliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine ipotek konuluyor. Bundan dolayı çok büyük üzüntü duyuyorum milletin emanetini alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakkıyla taşımaya çalışan bir milletvekili olarak. Burada sorulan sorulara cevap verilmemesini kınıyorum. Milletvekilimiz Durmuş Yılmaz'ın bir teklifi oldu: 'Gizli oturum yapalım, gizli oturumda bu rakamları bize açıklayın' diye. Bu rakamları açıklayamamaları ayıplarını örtme çabasıdır, başka bir şey değildir. Bütçeden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplanan vergilerinden bir azınlığa sermaye aktarımı yapılıyor KKM denen uygulamayla. Biz buna da karşıyız hem ekonomik olarak hem de vicdani olarak yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Bu toplantıyı da terk etmekten başka bir çare bulamadık. Buradaki öncelikli amacımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletimizin haysiyetini üstte tutmaktı, korumaktı. Yoksa orada oturup dinlemek kolaydı. Bizim milletimiz adına yapmamız gereken bu muameleyi protesto etmekti ve bunu yaptık.

"ŞU ANDA SARAY MECLİS'E MEYDAN OKUYOR"

Türk ekonomisini dolara endekslemiş oluyorlar. Türk ekonomisini aslında Amerikan Merkez Bankası'nın insafına terk etmiş durumdalar. Bununla ilgili cevaplar alamadığımız gibi bize açıklanan döviz rezervlerinin detaylarıyla ilgili de bir cevap alamadık. Afaki bir döviz rezervi rakamı verildi. Ne kadarı swap ne kadarı diğer borçlardır bununda cevabını alamadık. Şu anda saray Meclis'e meydan okuyor."