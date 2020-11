İYİ Partililer besicilerin sıkıntılarını dinledi - Son Dakika

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Nihat Ünsal ve Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel ile besicileri ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Besicilerin sorunlarını dinleyen İl Başkanı Ataman, "Hükümet acilen üreticilere destekleme vermeli. Yoksa seneye üretici kalmayacak" dedi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Erkilet Kemer Mahallesinde besi çiftliklerini gezdi. Heyet; besicilikle uğraşan vatandaşların ahırlarını da gezdi. Tek tek besi çiftliklerini dolaşan partililer, besicilerin sorunlarını da not etti. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman, "Toplumun temel noktasını besicilerimiz ve çiftçilerimiz oluşturuyor. Hepimiz biliyoruz ki insanları doyuran devletler ayakta kalıyor. İnsanları doyurmak da tarım ve hayvancılıkla oluyor. Maalesef ziyaret ettiğimiz tüm besicilerimizin dertleri boylarını aşmış durumda. Ziyaret ettiğimiz her işletmede besicilerimizin çığlıkları ile karşılaştık. Et ve süt üreticisi esnaflarımız tükenmek üzere. Besicilerimizin ifadesine göre bir danayı 7 Bin TL'ye alıyorlar. 1 yıl boyunca da beslemek için 7 bin 500 TL harcıyorlar. Besledikleri hayvanı kesime götürdüklerinde ise en iyi fiyatla karkas et olarak hayvanın 33 TL'ye kestiriyorlar. Kesim parası olarak da bin TL ücret ödüyorlar. Toplamda bu mali hesaplamalara göre bir besici hayvanı için 15 Bin 500 TL harcıyor. En iyi kiloya ulaşsa bile besicimizin eline bir hayvandan eline 10 bin TL geçiyor. Doğal olarak besicilerimiz hayvan başına 5 Bin TL zararda. Buradan AKP iktidarına sesleniyorum, ne yapacak bu besici?" dedi.

Ataman, "AK Parti iktidarı besicilerimizi unutmuş durumda. AK Parti iktidarı besicileri kaderine terk etmiş durumda. Hükümetin acilen üreticiler lehine destekleme fonu oluşturması lazım. ya karkas et kesim ücretlerini artırmalı ya da besicilere hayvan başına destek fonlarını artırması lazım. Yoksa besicimizi seneye üretmeyi bırakacak. Her alanda olduğumuz gibi bu alanda da dışa bağımlı bir hale geleceğiz. Üretimi olmayan bir ülkenin her şeyini dışarıdan ithal edilmesi durumunda da önü alınamayacak sıkıntılar baş gösterecektir. Yeter artık, besicilerimizin artık sesini duyun ve onların üretebilmesinin önündeki engelleri kaldırın" dedi.

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel ise, "Geçtiğimiz günlerde yine böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sıkıntıları büyük. Önerilerimizi sıraladık. AK Parti hükümetinin bu kapsamda besicilerimizi ve çiftçilerimizi unuttuğunu biliyoruz. Hızlı adımlar atılmalı ve sorunlar çözülmeli" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ