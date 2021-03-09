İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajını beğenmedi - Son Dakika

İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajını beğenmedi

09.03.2021 01:02

İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajını beğenmedi Akşener: "İmamoğlu'nun attığı tweeti arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştığı tweet hakkında, "Ekrem İmamoğlu'nun attığı...

İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajını beğenmedi

Akşener: "İmamoğlu'nun attığı tweeti arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştığı tweet hakkında, "Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweeti arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi" dedi.

Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Sincan'da, güne kendisini kızı olarak gören Kezban Teyze'nin evini ziyaret ederek başladı. Akşener, çıkışta yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların gününü kutlayarak, "Ben önce partimizin il, ilçe, belde teşkilatlarında çalışan kadınlarımızı kutluyorum. Onlar emekçi kadınlarımız, 8 Mart dünya kadınlar günü kutlu olsun. Daha sonra Türkiye'de yaşayan bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bugünkü programımız kadınlarımızın iş hayatındaki ayrımcılıklara, kadınlarımızın günlük hayatında yaşadıkları zorluklara, kadınların uğradığı her türlü haksızlığa dikkat çekmek amaçlı bir programdır. İnşallah hiçbir kadının tehdide, tecavüze, dayağa, tacize uğramadığı, iş hayatında ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye'yi hep birlikte el ele vererek inşa edeceğiz diye düşünüyorum.

Kezban Teyze, bir şekilde sevmiş beni kızı yerine koymuş, 92 yaşında bir teyzemiz. Pandemi döneminde canı sıkıldıkça dışarı çıkıyormuş, polislere yakalandıkça, ben kızımı görmeye gidiyorum. Teyze kızın kim? Meral Akşener diyormuş. Bizim ilçe teşkilatına götürüp bırakıyorlarmış. Arkadaşlarımız bana anlatıyordu, ben de bugün evinde ziyaret etmek istedim. Program burada olunca kızımı ziyaret edeceğim deyip programa gelmek istedi. Hava soğuk olunca, biz ziyaret ettik. Zaman zaman ziyaretine geleceğim" dedi.

"Herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz"

Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştığı tweeti ve Yavuz Ağıralioğlu'nun verdiği tepkiyi nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği kendi partimizdir. Dolayısıyla hem Sayın İmamoğlu'nun tweeti hem Yavuz Ağıralioğlu'nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyuyor. Yani hürriyetçilik ilkesi çerçevesi içinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmediğini söylediler. Dolayısıyla bende teşkilatımızın görüşlerine saygı duyuyorum."

(GE-BC-AŞ-Y)

İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajını beğenmedi
İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajını beğenmedi
İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajını beğenmedi
İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajını beğenmedi

Ekrem İmamoğlu, Kadınlar Günü, İYİ Parti, İmamoğlu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajını beğenmedi - Son Dakika


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