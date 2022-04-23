İYİ Partililer, gençlik kollarında görev yapan Emeç'in tutuklanmasına tepki gösterdi - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, gençlik kollarında görev yapan Alp Emeç'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Silivri İlçe Başkanı Refik Bek ve partililer Silivri Atatürk Heykeli önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapan İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever, Alp Emeç'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım sebebiyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığını ve 9 gündür tutuklu olduğunu söyledi.

Yurtsever, paylaşımın doğrudan Cumhurbaşkanını hedef almadığını savundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, 20 yaşındaki bir gencin tutuklanmasının tek amacının gençliği korkutmak olduğunu ileri sürerek, "15 dakika bir tweeti retweet etti diye bugün özgürlüğü elinden almanın, bu gençleri ve milletimizi korkutmaktan başka hiçbir amacı yok." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise Alp Emeç'e yöneltilen suçlamaların haksız olduğunu belirterek, attığı tweeti silmesine rağmen Emeç'in 9 gündür tutuklu olmasına tepki gösterdi.