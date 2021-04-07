İYİ Partililerden, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli protesto - Son Dakika

İYİ Partililerden, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli protesto

07.04.2021 15:27

İYİ Partili bir grup, sosyal medya paylaşımlarındaki ifadelerden duyulan rahatsızlık nedeniyle Çin'in Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

İYİ Partili bir grup, sosyal medya paylaşımlarındaki ifadelerden duyulan rahatsızlık nedeniyle Çin'in Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen partililer, polis kontrol noktasında üzerleri arandıktan sonra Büyükelçilik önüne gitti.

İl Başkanı Yetkin Öztürk, yaptığı açıklamada, "Doğu Türkistanlıların yanında olduklarını, acılarını paylaştıklarını, her zaman zulmün ve zalimin karşısında duracaklarını" ifade etti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikalarından dolayı Çin hükümetini kınadıklarını belirten Öztürk, Çin yönetiminin, 1990'da "Barın Katliamı" olarak adlandırılan insanlık suçuna dair paylaşımları nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldığını söyledi.

Öztürk, " Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu metnine sadık kalmak suretiyle söz konusu metinde yazılı temel ilkeler olan devletlerin egemen eşitliği, toprak bütünlüğü ve iç işlerine karışmama ilkelerine sadakat noktasında sicili en temiz ülkedir. Partimizi ve Genel Başkanımızı hedef alarak Türkiye'ye yönelik savrulan tehditlere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü hiçbir devletin küstahlığına malzeme edilmeyecek ölçüde kutsalımızdır." dedi.

"Pekin yönetiminin diplomatik lisana aykırı tutumunu en yüksek perdeden kınadıklarını" kaydeden Öztürk, "Pekin yönetimini aklını başına almaya davet eder, muhatabının Ankara ve yüce Türk milleti olduğunu hatırlatır, Çinli diplomatlara kadim Türk tarihini yeniden okumalarını, Türk'e parmak sallamadan önce Çin Seddi'ne uzun uzun tekrar bakmalarını tavsiye ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın açıklamasının ardından Öztürk ve beraberindekiler, üzerinde "Burası Ankara" yazılı siyah çelengi Büyükelçiliğin yakınına bıraktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar üzerine Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır." ifadeleri yer almış, Akşener ve Yavaş'ın hesapları da aynı mesajda etiketlenmişti.

Büyükelçiliğin paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, dün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İYİ Partililerden, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli protesto
İYİ Partililerden, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli protesto
İYİ Partililerden, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli protesto
İYİ Partililerden, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli protesto
İYİ Partililerden, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli protesto
İYİ Partililerden, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli protesto
İYİ Partililerden, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli protesto

Çin Halk Cumhuriyeti, Mansur Yavaş, Ankara, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Partililerden, Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli protesto - Son Dakika


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