İYİ Parti üyesi bir grup, basın açıklaması yaptı - Son Dakika

İSTANBUL'un tarihi yapılarından, Kasımpaşa'daki Sultan Abdülaziz döneminde yapılan Divanhane Eski Karakolu'ndaki çalışmalara karşı çıkan İYİ Parti üyesi bir grup, basın açıklaması yaptı. Partililer saat 13.00'de Divanhane Eski Karakolu önünde bir araya geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi

'Bugün burada samimiyet sınavı yapmaya geldik. Biz ecdat yadigarını, Osmanlı yadigarını, Osmanlı'yı öyle dizilerden seyrederek, seyrettiklerimiz karşısında coşarak, ağlayarak, coşarak değil Osmanlıya, ecdadımıza olan sevgimize bugün burada arkamızda gördüğümüz Divanhane Eski Karakolu'nun yıkımına 'dur' demek için buraya geldik. 2014 yılında Ulaştırma Bakanlığı'nın 'yol geçme' gerekçesiyle almış olduğu bir yıkım kararı var. Bu yıkım kararının uygulanmaya başlamasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye giriyor ve Ulaştırma Trafik Koordinasyonu ana arterde bulunan bu binanın İBB'nin yetki alanında olmasından dolayı, bu yolun güzergahını değiştiriyor. Dolayısıyla yoldan dolayı bu binanın yıkılması gibi bir gerekçe ortada yok. Ancak buna rağmen alınan karşı bir kararla bina yıkımına devam ediliyor. Bina yıkılacak, sökülecek ve başka bir alana taşınacak. Bu yıkım çalışmaları sırasında iş makinalarıyla, kullanılan hiltiyle o özgün yapıya zarar verildiği gerekçesiyle şikayette bulunuluyor. İBB bunu gerekçe göstererek tekrar yıkımın durdurulmasını istiyor. Ne yazık ki Osmanlı, ecdat diyenler onu da dinlemiyorlar. Yıkım halen devam ediyor. İstanbul'a ihanet etmeye devam etmeyin. Abdülaziz döneminde yapılmış olan Divanhane Karakolu'na gelin sahip çıkalım.

Buğra Kavuncu'ya bilgi veren Beyoğlu Belediyesi İYİ Parti meclis üyesi Osman Çavuşoğlu da 'Biz Beyoğlu halkı olarak ve mecliste üyesi bulunan iki siyasi parti olarak bu konuyu meclise taşıdık. Ancak çoğunluğumuz olmadığı için meclis kararıyla geçirilerek yıkımına başlanmıştır dedi.