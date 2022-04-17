İYİ Partililerden gençlik kollarında görevli Alp Emeç'in tutuklanmasına tepki - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında bir araya gelen partililer, gençlik kollarında görev yapan Alp Emeç'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

Merter'deki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasına, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve partililer katıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem, Türkiye'de sadece 2020 yılı verileriyle 160 bini aşkın kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açıldığını iddia ederek, İYİ Parti olarak cumhurbaşkanına hakareti suç olmaktan çıkaracaklarını ifade etti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise Alp Emeç'in "hakaret" kastıyla hareket etmediğini söylediğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun ne çağdaş ne de bugünkü evrensel hukuk anlayışıyla bağdaşmadığını hukukçu arkadaşlarımız biliyor. Biz, büyük bir medeniyetin devamı olan bu toprakların üzerinde yaşıyoruz. Yaşadıklarımız, bunu anlamakta zorluğa sevk ediyor. Biz, bu yönettiği büyük imparatorlukta gururlanıp da despotluk yapmasın diye kulağına sürekli 'Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var' diyen bir neslin devamıyız. Bunlar, bu medeniyeti kavrayanların yapacağı iş değildir. Kendini bu şemsiye altında barındıran, bu kavramları suiistimal edip gençliğe bunları yaşatanların kullandığı değerlerdeki samimiyete itibar etmeyin."

Hamza Yurtsever de üniversite öğrencisi Alp Emeç'in partinin gençlik kollarında görev yaptığını anlatarak, Genel Başkanları Meral Akşener ve İstanbul İl Başkanı Kavuncu ile konuyu titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Partililer, yapılan açıklamaların ardından Emeç'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde ziyaret etmek üzere il başkanlığı binasından ayrıldı.