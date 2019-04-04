Son Dakika Haberleri: İyi Perakendenin Formülü: Dijitalleşme

İyi Perakendenin Formülü: Dijitalleşme

2 saat önce

TEKNOSA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, perakende sektöründe verimlilik ve kaynakların etkin kullanımı için dijitalleşmenin ve çoklu kanal (omnichannel) stratejisinin rolünün önemine dikkat çekti.

İyi Perakendenin Formülü: Dijitalleşme, System.String[]
TEKNOSA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, perakende sektöründe verimlilik ve kaynakların etkin kullanımı için dijitalleşmenin ve çoklu kanal (omnichannel) stratejisinin rolünün önemine dikkat çekti.

Sürdürülebilir Markalar Konferansı 2019'da gerçekleştirilen 'İyi Perakende' konulu panele konuşmacı olarak katılan Teknosa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, dijitalleşme ile gelen sürdürülebilir perakendeciliğe değindi. Ayşegül Bahçıvanoğlu, omnichannel (çoklu kanal) stratejisinin müşteri beklentilerine göre hizmet kalitesini ve hızını artırırken; kaynakların verimli kullanma ve giderleri azaltmada önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

"ENERJİ TASARRUFU İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"

Teknosa olarak dijitalleşmeyi tedarik zincirinden başlayıp ürünün son tüketiciye ulaşması ve satış sonrasını da kapsayacak şekilde ele aldıklarını belirten Bahçıvanoğlu, " Türkiye'nin en yaygın teknoloji perakendecisiyiz, 200'ün üstünde mağaza ile hizmet veriyoruz. Büyük veriden kaynakların etkin kullanımı ve buradaki kazanımların ölçümlenmesi için yararlanmak ajandamızın önemli bir maddesi. İş süreçlerinin dijitale taşınması ve mağazalarımızdaki uygulamaların çarpan etkisi bu oranda yüksek oluyor. Kağıt kullanımının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması için adımlar atıyoruz" dedi.

Teknosa'dan yapılan açıklamada, Teknosa.com'un dünya çapında bir e-ticaret platformu olan Hybris'e geçişini 2018'de tamamladığı, envanter yönetiminden lojistik süreçlere kadar ekosistemi daha verimli hale getirerek, müşterilerine yüzde 70 daha hızlı, entegre ve kesintisiz bir online alışveriş deneyimi sunduğu belirtildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:35 Kaynak: DHA

CEO, Teknosa, Güncel
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