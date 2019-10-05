"İyi Tarım Uygulaması" kabak üretimini yüzde 50 artırdı
1 saat önce
Bilecik'in Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağının üretimi, "İyi Tarım Uygulaması" sayesinde geçen yıla oranla yüzde 50 arttı.
Bilecik'in Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağının üretimi, "İyi Tarım Uygulaması" sayesinde geçen yıla oranla yüzde 50 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:26
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