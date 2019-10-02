İyi Tarım Uygulamasında çiftçilere sertifikaları verildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iyi tarım uygulaması yapan 745 çiftçiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde düzenlenen sertifika törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç ile ziraat odası başkanları ve üreticiler katıldı.



Programda konuşan Vali Aydın Baruş, dünya nüfusunun her geçen gün arttığını anımsatarak, bu nüfusun beslenmesi adına çok önemli tarımsal kaynaklara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu kapsamda hem üretimin arttırılması hem de gıdaların da tüketiciye sağlıklı sunulması gerektiğini dile getiren Baruş, "Bugün kentte iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştığını, çiftçinin iyi tarıma ilgi gösterdiğini görüyoruz. Kentte Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Kayısı Uygunluk Belgelendirme Şirketi'nin teknik yardımıyla çiftçi sayısında ve arazi miktarında artış olduğunu görüyoruz. İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası ile insanların tüketimine sunduğumuz gıdaların ilaç kalıntısından uzak, tüketicinin sağlığına zarar verici etkenlerden uzak bir ortamda sunulduğunu garanti ediyoruz." ifadelerine yer verdi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise dünya kayısı başkenti olan Malatya'da kayısı için önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Bölgede ilk defa belediye olarak seracılık faaliyetini hayata geçirdiklerini dile getiren Çınar, "İnşallah yakın zamanda güneş enerjili sera sistemini de hayata geçirerek çiftçilerimizin çeşitliliğini artıracak bir sistem geliştireceğiz" şeklinde konuştu.



Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ise insan sağlığı ve kaliteli gıda için güvenilir gıda üretiminin önemine değinerek, müdürlük olarak iyi tarım uygulamalarına destek verdiklerini söyledi.



Konuşmaların ardından Vali Baruş, İyi Tarım Uygulaması kapsamında eğitim gören 745 çiftçi adına Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz'a sertifika takdim etti. - MALATYA