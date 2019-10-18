Son Dakika Haberleri: "İyi tasarım İzmir" etkinliği başladı
Son Dakika Güncel 'İyi tasarım İzmir' etkinliği başladı

"İyi tasarım İzmir" etkinliği başladı

36 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Akdeniz Akademisi tarafından her yıl düzenlenen "İyi Tasarım /Good Design İzmir" etkinliği başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Akdeniz Akademisi tarafından her yıl düzenlenen "İyi Tasarım/Good Design İzmir" etkinliği başladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Akdeniz Akademisi tarafından her yıl düzenlenen "İyi Tasarım/Good Design İzmir" etkinliği ve Üniversiteler Tasarım ve Sanat Mezuniyet Projeleri Sergisi (ÜTAS) Kültürpark'ta başladı. Bu yıl "döngü" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu tasarımın günümüz dünyasındaki yerinin önemini belirterek, "Dünyanın içinden geçtiği ekolojik ve bununla bağlantılı ekonomik krizler bize gösteriyor ki; tasarım tekil bir ürün bazında değerlendirilmemelidir. Bir tavrın, bir dünya görüşünün, yaşamın doğal seyrine uyum göstermek için direnen bir kültürün sonucu olmalı" dedi.


Özuslu, tasarım kültürünün dünyada yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini vurgulayarak, "Tasarım; iklim krizi, nüfus artışı ve buna bağlı kaynakların kullanımı, doğanın tahribatına dönüşen kentleşme süreçleri, küresel enerji krizi gibi bu günün dünyasının en önemli sorun alanlarının çözümüne katkı sunabilir" diye konuştu. - İZMİR

Kültürpark, Akdeniz, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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