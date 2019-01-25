Son Dakika Haberleri: İyi Terör Örgütü, Kötü Terör Örgütü Yoktur! Avrupa Bizi Yalnız Bıraktı'

İyi Terör Örgütü, Kötü Terör Örgütü Yoktur! Avrupa Bizi Yalnız Bıraktı'

53 dakika önce

15 Temmuz Derneği ve Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyince (COJEP), Strazburg'daki Avrupa Konseyi'nde, 'Avrupa Konseyinin Demokratik Değerlerinin Korunması, İllegal Örgütler ve Darbelerle Mücadele' konulu bir konferans düzenlendi.

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15 Temmuz Derneği ve Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyince (COJEP), Strazburg'daki Avrupa Konseyi'nde, 'Avrupa Konseyinin Demokratik Değerlerinin Korunması, İllegal Örgütler ve Darbelerle Mücadele' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa AK Parti İstanbul Milletvekili Sırakaya, COJEP Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve çok sayıda davetli katıldı. Sırakaya, konuşmada, Avrupa Konseyi'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra temel insan hakları, demokratik değerler ve hukukun kurumsallaşması için kurulduğunu hatırlattı.

BU DURUM ARTIK DEĞİŞMELİ

Sırakaya "Türkiye PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele ederken ciddi kayıplar yaşadı. AB'nin, kendi kuruluş değerleri doğrultusunda iyi terör örgütü ve kötü terör örgütü ayrımı yapma lüksü yoktur. AB'nin terör örgütleriyle mücadelede Avrupa'nın değerleri gereği Türkiye'ye destek vermesi gerekirdi. Türkiye terörle mücadele konusunda Avrupa tarafından yalnız bırakıldı. PKK Avrupa'da camilere, Türk derneklerine saldırmaya ve etkinlik alanlarını genişletmeye devam ediyor. Bu durumun artık değişmesi lazım" ifadelerini kullandı.





AB, MÜSLÜMANLARA İKİ YÜZLÜ

Ali Gedikoğlu da çoğulcu değerler konusunda AB'nin Müslümanlara iki yüzlü davrandığını belirterek AB'nin değerleri açısından terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. PKK'nın Avrupa ve Fransa'da imaj çalışması yaptığına işaret eden Gedikoğlu, "AB kendi demokratik değerleriyle çelişiyor. Terör örgütlerine karşı ilkesel tavır alması şart" diye konuştu. Güçlü bir Türkiye'nin daha güçlü bir AB'nin anlamına geldiğini söyleyen Şebik ise, "Dünyada daralan ekonomi, savaşlar ve mülteci sorunları Türkiye ve AB ülkelerinin birbirlerine ihtiyaçlarını artırmıştır. İnsanlığa, medeniyete, tüm insani değerlere karşı yükselen bu meydan okumaya hep beraber karşı çıkabiliriz" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:12 

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