İyi transfer ama hala futbolu seviyorsa

Rami'nin üst düzey maç tecrübesi inanılmaz. Zanka'nın geçen sezonki travmatik mağlubiyet alışkanlığını çabuk atlatmasında ve hatalarda hemen ayağa kalkılmasında rol oynar. Sürpriz goller atması da olası.



ADİL Rami, sadece 9 ay öncesine kadar Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan ve Marsilya'da düzenli oynayan bir isimdi. Sonrasında özel hayatıyla ilgili sorunlarla manşetleri süslüyor ama kalitesi, ilk müdahale becerisi ve duran toplardaki hücum katkısı üst düzey. Onunla ilgili tek soru işareti, futbola olan bağının aynı tutkuyla korunup korunmadığı. Eğer hala futbolu eskisi kadar seviyorsa, Zanka ile uyumlu bir ikili oluşturma ve Fenerbahçe'ye katkı yapma ihtimali güçlü.



Lille'in altın jenerasyonundan



SÖZLEŞMESİNİN de 1+1 yıllık olduğu göz önüne alınınca, olağanüstü bir risk gibi durmuyor. 10 yıl önce Lille'in altın jenerasyonuyla Türkiye'ye geldiklerinden beri onu yakından izliyoruz. Çalkantılı son sezonunu saymazsak, 10 yılın neredeyse hemen hepsinde 30'un üstünde maç oynamış, gittiği her takımda direkt ilk 11 oyuncusu olmuş. Yedek oturmayı neredeyse hiç bilmiyor, her takıma çabuk uyum sağlamış ve kaldığı sürece as stoperlerden biri olmayı becermiş. Yani burada da uyum sorunu yaşaması sürpriz olur.



Bir sezonda beş gol atabilir



ÖNEMLİ bir başka önemli detay da Zanka ile birbirlerini tamamlama ihtimalleri. Rami ilk müdahalelerde güçlü, sert, coşkulu. Zanka biraz daha ekibin soğukkanlı tarafı olabilir. Dolayısıyla Zanka'nın geçen sezonki travmatik mağlubiyet alışkanlığını da çabuk atlatmasında, hatalarda hemen ayağa kalkılmasında da rol oynar. Uzun boyunun yanı sıra duran toplarda geriden koşarak yaptığı güçlü kafa vuruşlarıyla ünlü. Fenerbahçe'de bir sezonda 5 golü bulması sürpriz olmaz.



Cevabı Comolli biliyor!



BUGÜN önümüzdeki en önemli soru işareti şu: Adil Rami, Türkiye'ye kendini tekrar ispat etmek için mi, emeklilik fonu yaratmak için mi geliyor? 9 ay önce Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu olduğu bilinci ve tekrar dönme hedefiyle mi İstanbul'a uçtu? Yoksa İstanbul'un eğlenceli sokakları mı onu çeken? Sanırım bunun cevabını aynı dili konuştuğu Comolli biliyor olmalı. Onun gözünde bir futbol sevdası görmediği halde Türkiye'ye gelmesine izin verirse, kendi İstanbul kariyerinin de sonu olacaktır bu.