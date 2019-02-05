İyi Uygulama Örnekleri" Çalıştayı Başladı

Gaziantep'te Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında "İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı" başladı.

Gaziantep'te Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında "İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı" başladı.



Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Çetin Emeç Salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, tüketici hakları konusundaki iyi uygulamaları genele yaymak amacıyla hazırladıkları projenin ikinci adımını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Zabıta personelini bilgilendirmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Gaziantep'te olduklarını dile getiren Uzunoğlan, şöyle konuştu:



"Tüketici haklarının yasalarla koruma altına alınması ve bu haklara gösterilen saygı, ülkelerin gelişmişlik düzeyini de gösteren temel bir gösterge. Bakanlık olarak biz tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde korunmaya sahip olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Tüketicilerin sahip olduğu hakları kullanmaları noktasında da daha bilinçli hale gelmeleri için birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde yaptığımız birçok denetimler ve bilinçlendirici faaliyetlerle hem tüketicilerin, hem ekonomik çıkarların korunması, hem de bilinçlenmesi için gayret ediyoruz."



Bakanlık olarak yaptıkları faaliyetlerinde belediyelerle iş birliğine özen gösterdiklerini ifade eden Uzunoğlan, "Çünkü tüketicilerin korunması konusunda başarının tüm paydaşların katkılarıyla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda belediyeler özellikle büyükşehir belediyeleri bizim için önemli bir paydaş." dedi.



Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu da belediyelerin tüketici hakları konusunda yaptıklarıyla gerçek anlamda bakanlığın paydaş kurumlar haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Girdi maliyetlerinde ve döviz kurlarında herhangi bir artış olmamasına rağmen sanki böyle bir artış varmış gibi şuanda piyasada gerçekten anormal bir artışlar söz konusu. Bu kapsamda gerek zabıta ekipleri, gerek Vergi Dairesi Başkanlığı, gerekse haldeki müdürlüğümüzle denetimlere başladık. Bu denetimlerimiz 2019 yılı içerisinde aralıksız sürecek."



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy da bir taraftan bilinçli tüketici için farkındalığı arttırıcı çalışmalar yürütürken, diğer taraftan da fırsatçılara yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti.



İki gün sürecek çalıştaya Gaziantep'in yanı sırada Hatay ve Kahramanmaraş'taki zabıta ekipleri de katıldı.

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