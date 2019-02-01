''İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı'' Kocaeli'nde yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. 100 günlük eylem planını açıklamıştı. Eylem planı içinde yer alan tüketicinin korunması yönünde yeni projeler hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı Tüketicini Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce başlatılan "Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere yaygınlaştırılması" projesi başlatıldı. Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca "İyi Uygulama Örnekleri" Çalıştayı gerçekleştirildi.

4 İLDEN KATILIM SAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya; Ticaret Bakanlığı TKPGM Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Zabıta Daire Başkanlığı yöneticileri, 12 ilçe belediyesinden zabıta personeli, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ belediyelerinden zabıta yetkilileri katıldı.

5 MİLYON ÖĞRENCİYE EĞİTİM

"yi uygulama Örnekleri Çalıştayı'nda söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı; "Zabıta olarak 198 yıllık bir geçmişimiz var. Bizim üzerimize düşen görev 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun bize verdiği yetkiyi kullanmak. Bu kapsamda tüketici haklarının korunması için sürekli denetimler yapıyoruz. Kocaeli'nde tüm okullarda bu konularda eğitimler veriyoruz. Bu güne kadar 5 milyon öğrenciye eğitim verdik" dedi.

AMACIMIZ CEZA KESMEK DEĞİL

Çalıştaya katılan Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ise "Kocaeli Türkiye'nin ekonomisinin 5'te 1'ine karşılayan bir il. Bu yüzden üzerimize düşen bir görev var. Biz bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. 2018 yılı içerisinde bin 264 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 60 bin 26 ürün denetledik ve 45 bin TL ceza kestik. Bizim amacımız sadece ceza kesmek değil. Rehber olmak, bazı durumları vatandaşlara ve firmalara öğretmek. Ama ne olursa olsun stok ve fırsatçılara izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"TÜKETİCİYİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Ticaret Bakanlığı TKPGM. Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber de; "Cumhurbaşkanımızca açıklanan 2. 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan tüketici haklarının korunması ve yaygınlaştırılması için buradayız. Zabıta teşkilatının tüketici mevzuatı ile bilinçlendirilmesi için hazırlanan faaliyeti icra ediyoruz. Biz aslında eğiticilerin eğitimini yapıyoruz. 2011'deki yeniden teşkilatlanma ile birlikte teftiş kurullarımız, rehberlik ve teftiş başkanlığı olarak yapılandırıldı. Niyetimiz doğrudan ceza kesmek değil, ama aykırılığı görmemezlikten gelemeyiz. Tutanağını tutacaksınız ama mümkün olduğunca rehberlik etmeyi ön plana çıkaracaksınız. Vatandaşımızı korumak zorundayız. Çünkü vatandaş profesyonel satıcılar karşısında kendi özgür iradesini kullanma noktasında zaman zaman sıkıntı yaşıyor" dedi.

GÜN BOYU EĞİTİMLER VERİLDİ

Konuşmaların ardından katılımcılara Ticaret Uzmanı Kadir Yılmaz tarafından 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Belediyeler Tarafından Yapılan Denetimler (İndirimli Satışlar, Satıştan Kaçınma) ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Belediyeler Tarafından Yapılan Fiyat Etiketi Denetimleri, Ticaret Uzmanı Doğu Canooğlu, tarafından 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Belediyeler Tarafından Yapılan Haksız Fiyat Artışı Denetimleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Personeli Murat Çakır İstanbul B.Ş.B. Zabıta Dairesi Başkanlığı İyi Uygulama Örnekleri eğitimi verildi.