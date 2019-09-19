İyi ve organik tarım destek ödemeleri başlıyor
38 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri 20 Eylül'de başlayacak" dedi.
(İHA)
Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak Adnan Oktar mahkemede de aynı! Kadın sanıklara "Çok güzelsiniz" itirafı 70 milyon yıllık mağaranın duvarlarına yazı yazarak zarar verdiler Tartıştığı eşini, çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü