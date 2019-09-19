Son Dakika Haberleri: İyi ve organik tarım destek ödemeleri başlıyor
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İyi ve organik tarım destek ödemeleri başlıyor

38 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak.

İyi ve organik tarım destek ödemeleri başlıyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri 20 Eylül'de başlayacak" dedi.

(İHA)

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
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