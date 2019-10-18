“İyi yetişmiş gençler sektöre güç katacak”
2 saat önce
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) Tekstil Programı öğrencileriyle bir araya gelen BEKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrencilere sektör hakkında değerli bilgiler verdiler.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) Tekstil Programı öğrencileriyle bir araya gelen BEKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrencilere sektör hakkında değerli bilgiler verdiler.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:22
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