Son Dakika Haberleri: “İyi yetişmiş gençler sektöre güç katacak”
Son Dakika Ekonomi “İyi yetişmiş gençler sektöre güç katacak”

“İyi yetişmiş gençler sektöre güç katacak”

2 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) Tekstil Programı öğrencileriyle bir araya gelen BEKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrencilere sektör hakkında değerli bilgiler verdiler.

“İyi yetişmiş gençler sektöre güç katacak”, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) Tekstil Programı öğrencileriyle bir araya gelen BEKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrencilere sektör hakkında değerli bilgiler verdiler.

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bacakları bağlanarak denize atılmış yavru köpeğin ölüsü karaya vurdu
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti ABD-Türkiye anlaşması doları 5,77 seviyesine çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:27:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “İyi yetişmiş gençler sektöre güç katacak”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]