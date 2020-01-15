İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı - Son Dakika

Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, dün sanık hakkındaki hükmü kaldırıp, beraat ve tahliye kararı vermişti.

Savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, isnat edilen suç ve kaçma şüphesini gözeterek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi , İyidil'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada çarptırıldığı "ağırlaştırılmış müebbet hapse" ilişkin hükmü kaldırıp, beraat ve tahliyesine hükmetmişti.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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