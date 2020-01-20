İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret - Son Dakika

İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret

6 saat önce

Eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret, System.String[]

Eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

(İHA)

Ceza Dairesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:45:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]