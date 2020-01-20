İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret - Son Dakika

İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret
6 saat önce
Eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
Eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.
(İHA)
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