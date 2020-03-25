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İyileşen Covid-19 hastalarının kanı yeni hastaları iyileştirebilir mi?
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hastaneler, Covid-19'a karşı eski bir tedavi yöntemini denemek için yetkililerden onay bekliyor. Buna göre iyileşen Covid-19 hastalarından alınan kanın yeni hastalara tedavi, yüksek risk grubundaki kişilereyse geçici koruma amaçlı nakledilmesi planlanıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hastaneler, Covid-19'a karşı eski bir tedavi yöntemini denemek için yetkililerden onay bekliyor. Buna göre iyileşen Covid-19 hastalarından alınan kanın yeni hastalara tedavi, yüksek risk grubundaki kişilereyse geçici koruma amaçlı nakledilmesi planlanıyor.
Yaklaşık yüzyıllık geçmişi olan ve günümüzde plazma nakli olarak bilinen bu yöntemin geçmişi, aşının çok daha öncesine dayanıyor. Henüz aşı bilinmiyorken grip ve kızamık salgınıyla mücadele için kullanılan kan nakli, yakın zamanda SARS ve Ebola salgınlarına karşı da denendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:02
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