İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Kovid-19 hastalığını hafif atlatan ve araştırmaya katılan hastaların yarısında, belirtiler kaybolsa da koronavirüsün 8 güne kadar varlığını koruduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma yayımlandı. Araştırma, Amerikan Toraks Derneği tarafından çıkarılan American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine bilimsel yayınında yayımlandı.

ARAŞTIRMADA, 16 HASTA KULLANILDI

İndependent Türkçe ve Medical Express'in haberlerine göre, araştırmanın Pekin'deki PLA General Hastanesi'nde 28 Ocak ve 9 Şubat tarihleri arasında tedavi gören ve daha sonra taburcu edilen 16 koronavirüs hastası üzerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşının 35,5 olduğu aktarıldı.

İYİLEŞTİKTEN SONRA DA VİRÜSÜ YAYMAYA DEVAM ETTİLER

Araştırmacılar tüm hastaların boğazlarından iki günde bir alınan örnekleri inceledi. Hastalar tedavilerinden ve arka arkaya yapılan en az iki PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ve araştırmanın başyazarlarından Dr.Sharma, "Çalışmamızdaki en önemli bulgu, hastaların yarısının hastalığın belirtilerinin tedavisinden sonra da virüsü yaymaya devam ettiği" dedi.

8 GÜNE KADAR VİRÜS YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Enfeksiyonun gerçekleşmesinden belirtilerin görülmeye başlamasına kadar geçen süre bir hasta dışında geri kalan hepsinde 5 gündü. Hastalığın belirtileri kendini ortalama 8 gün boyunca gösterirken, hastalığın belirtilerinin geçmesinin ardından hastaların bulaşıcı olmaya devam ettiği sürenin bir ile 8 gün arasında değiştiği belirtildi.

"İYİLEŞTİKTEN SONRA KARANTİNA SÜRENİZİ UZATIN"

Araştırmada yer alan hastaların ikisinde diyabet, birindeyse tüberküloz bulunmasına rağmen araştırmacılar bunlardan hiç birinin Kovid-19 enfeksiyonunun seyrini etkilmediğini ifade etti.

Araştırmanın yazarlarından Dr.Lixin Xie, "Eğer Kovid-19 hastalığının hafif solunum belirtilerini gösteriyorsanız ve hastalığı bulaştırmamak için evinizde kalıyorsanız, tedaviden sonra başkalarına bulaştırmayacağınızdan emin olmak için gönüllü tecritinizi iki hafta daha uzatın" ifadelerini kullandı.