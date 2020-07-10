İyileşen martı ile kaplumbağa doğaya salındı - Son Dakika

İyileşen martı ile kaplumbağa doğaya salındı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 1 ay önce bir kişinin yaralı halde bulduğu kaplumbağa ile martı, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 1 ay önce bir kişinin yaralı halde bulduğu kaplumbağa ile martı, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. Hızlı kentleşmenin yaban hayatını tehdit ettiğini belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Doğaya ve hayvanlara karşı daha duyarlı olmamız gerekiyor" dedi.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde oturan Tülin Evre, yaklaşık 1 ay önce yol kenarında kabuğu parçalanmış bir kara kaplumbağası buldu. Evre, yaralı kaplumbağayı EKODOSD üyelerine teslim etti. Kaplumbağa, kırılan kabuğuna sürülen özel bir madde ile derneğin gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı tarafından tedavi edildi.

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Yaklaşık 2 hafta önce ise bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası Limanı açığında denizde çırpınan bir martı buldu. Ekipler, martıyı kurtarıp EKODOSD gönüllülerine teslim etti. Kanadının kırık olduğu anlaşılan martının da tedavisi Veteriner Nevzat Yıldızlı tarafından yapıldı. Tedavileri tamamlanan martı ve kaplumbağa dün EKODOSD gönüllüsü Jülide Deniz Baydar tarafından doğaya salındı.

'DAHA DUYARLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

Her iki canlıyı da iyileştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Hızlı kentleşme yaban hayatını tehdit ediyor. Artık mahalle aralarındaki doğal kalmış alanlarda bu tür canlıların yaşam mücadelesi verdiğini görüyoruz. Yaşanan kazaların hemen hepsinin insan kaynaklı olduğu görülüyor. Yaşam alanları azalan ve yavaş hareket eden kaplumbağalar, yer değiştirmeleri sırasında süratli geçen araçlarca eziliyor. Kıyı oltacıları ise martılara zarar veriyor. Doğaya ve hayvanlara karşı daha duyarlı olmamız gerekiyor" diye konuştu.


Bahattin Sürücü, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İyileşen martı ile kaplumbağa doğaya salındı - Son Dakika
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