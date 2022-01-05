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İyileşmesi için umut doğmuştu, hayata veda etti - Son Dakika

İyileşmesi için umut doğmuştu, hayata veda etti

05.01.2022 13:32

İyileşmesi için umut doğmuştu, hayata veda etti Manisa'da 10 ay önce yakalandığı BK virüs hastalığı sonrası yatalak duruma gelen Ümit Aktepe hayatını kaybetti İki gün önce "Annemden sonra kardeşimi de kaybetmek istemiyorum" demişti acı haberle sarsıldı Manisa'da 10 ay önce teşhis konulamayan...

İyileşmesi için umut doğmuştu, hayata veda etti

Manisa'da 10 ay önce yakalandığı BK virüs hastalığı sonrası yatalak duruma gelen Ümit Aktepe hayatını kaybetti

İki gün önce "Annemden sonra kardeşimi de kaybetmek istemiyorum" demişti acı haberle sarsıldı

MANİSA - Manisa'da 10 ay önce teşhis konulamayan bir hastalık sonucu yatağa mahkum kalan ve her geçen gün kötüye giden 29 yaşındaki Ümit Aktepe'nin hastalığının BK Virüs olarak teşhis edilmesinin ve tedavisi için bir umut doğmasının ardından bugün yoğun bakımda tutulduğu hastanede hayatını kaybetti. Ümit Aktepe'nin cenazesinin defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildiği öğrenildi. Ümit Aktepe'nin abisi Ahmet Aktepe 2 gün önce 'Annemden sonra kardeşimi de kaybetmek istemiyorum' diyerek yetkililerden yardım istemişti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Diyarbakırlı bir ailenin 8 çocuğundan biri olan 29 yaşındaki Ümit Aktepe büyük abisinin yanında şoför olarak çalışırken böbreklerinin iflas etmesi sonucu annesinden nakledilen böbrekle yeniden hayata tutundu. Anne oğul böbrek naklinden sonra gayet sağlıklı bir durumdayken nakilden bir yıl sonra teşhis konulamayan bir rahatsızlıktan annesini kaybeden Ümit Aktepe, 10 ay sonra annesini ölüme götüren rahatsızlığın belirtilerini göstererek yatağa mahkum kaldı. Bu süre zarfında kardeşinin bütün bakımını üstlenen abi Ahmet Aktepe'nin girişimleriyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımda yaklaşık 2 aydır hastalığıyla ilgili yapılan araştırmalarda Ümit Aktepe'nin nadir görülen bir hastalık olan BK Virüs nedeniyle rahatsızlandığı tespit edildi. Kardeşine teşhis konulmasının ardından hastalığın tedavisinin yapıldığı tek hastane olan Hacettepe Üniversitesi Hastaneleriyle temasa geçen abi Ahmet Aktepe, kardeşinin sağlığına kavuşabilmesi için bir umut olduğunu belirterek yetkililerden yardım istemişti. Ümit Aktepe'nin bu sabah erken saatte hayatını kaybettiği öğrenildi. Ümit Aktepe'nin cenazesinin defnedilmek üzere memleketi olan Diyarbakır'a gönderildiği öğrenildi.

İyileşmesi için umut doğmuştu, hayata veda etti
İyileşmesi için umut doğmuştu, hayata veda etti
İyileşmesi için umut doğmuştu, hayata veda etti

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Diyarbakır, Mahkum, Manisa, İflas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İyileşmesi için umut doğmuştu, hayata veda etti - Son Dakika


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