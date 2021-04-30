İyileştiren Fikirler Yarışması'na başvurular 9 Temmuz'a kadar sürecek - Son Dakika

İyileştiren Fikirler Yarışması'na başvurular 9 Temmuz'a kadar sürecek

30.04.2021 11:59
İyileştiren Fikirler Yarışması'na başvurular 9 Temmuz'a kadar sürecek, System.String[]

Sosyal Girişimcilik Günü'nde tanıtılan İyileştiren Fikirler Yarışması'nın başvuruları 9 Temmuz 2021'e kadar sürecek ve kazananlar 9 Eylül 2021'de açıklanacak.

Sosyal Girişimcilik Günü'nde tanıtılan İyileştiren Fikirler Yarışması'nın başvuruları 9 Temmuz 2021'e kadar sürecek ve kazananlar 9 Eylül 2021'de açıklanacak.

Abdi İbrahim, toplumsal yatırım çalışmalarının bir parçası olarak önemli bir destek programını açıkladı.

Eylül 2020'de İsviçreli biyoteknoloji şirketi OM Pharma'yla stratejik ortaklık kurarak global kimliğini güçlendiren Abdi İbrahim, yeni bir toplumsal yatırım programına daha imza attı.

"Social Innovation in Health & Life Sciences: We Heal the Future" yani "Sağlıkta ve Yaşam Bilimlerinde Sosyal İnovasyon: Geleceği İyileştiriyoruz" programı 28 Nisan'da gerçekleşen Sosyal Girişimcilik Günü'nde resmen duyuruldu.

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin en önemli parçalarından biri olan ve 2021 yılından itibaren uzun vadeli bir bakış açısı ile başlattığı program kapsamında İyileştiren Fikirler Yarışması, bu alanda Türkiye ve dünyanın önemli kuruluşları Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul ve Mikado Danışmanlık partnerliğinde hayata geçiriliyor.

Abdi İbrahim, alanında uzmanları bir araya getirerek hazırladığı bu yarışmayla sağlık ve ilaç alanında sosyal girişimcileri desteklemeyi, sosyal fayda odaklı fikirleri güçlendirmeyi ve artırmayı, sosyal girişimcilik potansiyelini anlamayı, start-up ekosistemine daha fazla entegre olmayı ve Endüstri 4.0'ın sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmayı amaçlıyor.

9 Temmuz 2021'e kadar proje başvuruları yapılabilecek yarışmanın önceliklendirdiği dört ana tema Halk Sağlığı ve Bilinçlendirme, Sağlık ve İlaç Alanında Araştırma & Geliştirme, Dezavantajlı Bölgeler ve Grupların Dahil Edilmesi, Yenilikçilik olarak sıralandı.

28 Nisan'daki Sosyal Girişimcilik Günü'nde tanıtılan yarışmanın başvuruları 9 Temmuz 2021'e kadar sürecek ve kazananlar 9 Eylül 2021'de açıklanacak. Ardından finalistlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak kuluçka desteği başlatılacak.

Abdi İbrahim profesyonelleri de bu süreçte mentorluk desteği sağlayacak.

Seçilecek erken ve ileri aşama girişimlere eğitim, iletişim, kuluçka ve mentorluk desteklerinin sağlanmasının yanında birinci gelen erken ve ileri aşama girişime maddi destek de verilecek. İleri aşama girişimlere tüm bu destekler yanında Abdi İbrahim ile iş geliştirme fırsatı da sağlanacak.

"Amacımız sürdürülebilir sosyal fayda sağlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül, yarışmayla ilgili şunları kaydetti:

"Aslında bu programın çıkışı Abdi İbrahim'in kurguladığı toplumsal yatırım programlarına dayanıyor. Sağlıkta sosyal inovasyon alanında faaliyetlerimizin oluşması konusunda her çalışmamızda, bize rehberlik eden ilkelerimizin de rolü var. İyileştiren Fikirler Yarışması'nın özel hedeflerini, sağlık ve ilaç alanındaki sorunlara yönelik özel yaratıcı çözümler gelişmesine katkı sağlamak, sağlık ve ilaç alanında sosyal fayda odaklı çalışan girişimci sayısını artırmak, sağlık ve ilaç alanında sosyal fayda odaklı çalışan girişimcilere ve sosyal girişimci adaylarına girişimlerini geliştirme fırsatı sunmak olarak açıklayabiliriz."

Sürdürülebilir sosyal fayda sağlama amacında olduklarının altını çizen Bülbül, yarışmanın ortaya çıkış süreciyle ilgili olarak, Abdi İbrahim'in köklü ve yenilikçi yapının getirdiği etki gücüyle geleceği şekillendirici adımlar attığını aktardı.

Bu yarışmayla şirket değerleriyle örtüşen, sosyal fayda sağlayan, toplumun tüm kesimlerine dokunan, ölçülebilir ve sürdürülebilir katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Bülbül, "Endüstrimiz ve toplum sağlığı için Ar-Ge'ye yatırım yapıyor, üretimimizi giderek artırıyor, ihracat yaptığımız coğrafyaları genişletiyor, istihdama katkı sunuyoruz. Tüm bunların yanında sosyal alanda da faaliyetlerimizi kuvvetlendirmek, gelecek adımlarımıza güç katmak, ülkemize bu anlamda da elimizden gelen katkıyı sağlamak istiyoruz. Biz Abdi İbrahim olarak sadece ilaç üretmiyoruz, hayatları ve geleceği iyileştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik, Abdi İbrahim, Eylül, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İyileştiren Fikirler Yarışması'na başvurular 9 Temmuz'a kadar sürecek - Son Dakika Ekonomi


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