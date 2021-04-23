"İyiliğe uçanlar"ın Elazığ'da yaptırdığı anaokulun açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

"İyiliğe uçanlar"ın Elazığ'da yaptırdığı anaokulun açılışı gerçekleştirildi

23.04.2021 17:19

Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli kabin memurları ve pilotların kurduğu İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin Elazığ'da yaptırdığı İyiliğe Uçanlar Anaokulu, törenle açıldı.

Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli kabin memurları ve pilotların kurduğu İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin Elazığ'da yaptırdığı İyiliğe Uçanlar Anaokulu, törenle açıldı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak 2020 yılında yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra yaraların sarılmasına katkı sunmak için dernek üyelerinin, Bizmişen Mahallesi'nde yaklaşık 700 metrekare alanda yaptırdıkları beş derslikli, yemekhanesi, açık ve kapalı oyun alanları bulunan anaokulu 200 öğrenciye hizmet verecek.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, açılış töreninde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yıl dönümünde iyilik seferberliğiyle yapılan anaokulunun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Elazığ'da deprem nedeniyle yaraları sarmaya devam ettiklerini dile getiren Yırık, İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin yaptığı bu faaliyetin bunlardan biri olduğunu belirtti.

Derneğin adının da anlamlı olduğunu ifade eden Vali Yırık, şöyle konuştu:

"İnşallah bu anaokulundaki çocuklarımız burada aldığı eğitimlerle iyiliğe uçacaklar. İyiliğe iyilikle uçacaklar. İyilik yapmayı emreden bir dinin mensuplarıyız. Son gelişmeler gösteriyor ki anaokulunda eğitim alan çocuklarımız, ileriki yıllarda daha başarılı oluyor. Belki bulunduğumuz yerlerde zamanında anaokulu yoktu. Anasınıfları yoktu. Ama artık geldiğimiz noktada çok şükür son 20 yıldır ülkemizin her köşesinde var. Bakın burası TOKİ tarafından yapılan yeni konutların olduğu bir yer burada bile hemen bir anaokulu yapıldı."

İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Kurucu Başkanı Sinem Güldal da çocukların sağlıklı şartlarda eğitim görmeleri için yapılan anaokulunu, büyük bir gururla açtıklarını kaydetti.

Bir yıl önce temelini attıkları eğitim yuvasını gerçek sahipleri olan çocuklara teslim ettiklerini anlatan Güldal, şunları söyledi:

"24 Ocak günü çocuklarımızın depremle sarsılan umutlarını yeniden yeşertebilmek için bir yıl önce bu yolculuğa çıktık. Yolculuğumuzda milletçe 2 deprem, bir çığ felaketi, iki havacılık kazası ve bir salgın hastalık olmak üzere 5 büyük felaket ile sınandık. Hatta birinin eli hala yakamızdadır. Ama umudumuzu inancımızı kaybedecek lüksümüz olmadı. Bir çocuğun gelişimi ve sağlıklı bir birey olabilmesi için okul öncesi eğitimin önemini hepimiz biliyoruz. Ancak sağlam temelli nesiller sağlam temelli bir geleceğin mimarları olabilirler. Bu dört duvar, mesleğini aşk ile yapan öğretmenlerimiz sayesinde vatana ve millete hayırlı pırıl pırıl evlatlar yetiştiren bir eğitim yuvası olacaktır."

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saattin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Hava Yolları, Sivrice, Elazığ, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'İyiliğe uçanlar'ın Elazığ'da yaptırdığı anaokulun açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika


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